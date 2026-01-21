Jornada de números rojos intensos en las plazas financieras internacionales. El fantasma de una guerra comercial global ha regresado con fuerza este miércoles, 21 de enero de 2026, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazara con nuevos aranceles a Europa en el marco del conflicto diplomático por el control de Groenlandia.

La respuesta de la Unión Europea no se ha hecho esperar: el presidente francés, Emmanuel Macron, ha advertido con reactivar aranceles por valor de 93.000 millones de euros a productos estadounidenses. Este choque frontal ha provocado una huida masiva de los inversores hacia activos refugio, llevando al oro a superar por primera vez los 4.700 dólares.

El Ibex 35 registra su peor caída en dos meses

El selectivo español ha liderado los descensos en el Viejo Continente, perdiendo un 1,34% y situándose en los 17.420 puntos.

• Los más castigados: Mapfre ha sido el farolillo rojo de la sesión con un desplome del 8,87%, afectada por una rebaja de calificación de UBS. Le han seguido de cerca las energéticas como Acciona Energía (-4,52%) y Solaria (-3,76%).

• Los supervivientes: Solo cuatro valores han cerrado en verde, destacando Fluidra (+1,94%), que se beneficia de su estructura de producción en México bajo el tratado USMCA para esquivar los aranceles de Trump.

Wall Street se desploma y el oro vuela

Al otro lado del Atlántico, el pesimismo ha sido aún mayor. Los principales índices neoyorquinos han sufrido ventas agresivas en las últimas horas de cotización:

• S&P 500: -2,06%

• Nasdaq: -2,4% (hundido por el sector tecnológico).

• Oro: Sube casi un 4% hasta los 4.760 dólares/onza, marcando un hito histórico.

• Plata: Dispara su valor cerca de un 7%, alcanzando los 94,5 dólares.

Deuda pública: Éxito español frente a dudas en EE. UU.

En un contraste llamativo, mientras el fondo de pensiones danés AkademikerPension ha anunciado que venderá sus bonos del Tesoro estadounidense por dudas sobre su solidez crediticia, España ha logrado un récord histórico. El Tesoro Público ha colocado 15.000 millones de euros en bonos a 10 años con una demanda masiva de 148.000 millones, demostrando la confianza de los inversores en la deuda soberana española pese al caos exterior.