La comisión organizadora del histórico viaje del papa León XIV a España ha hecho balance de los seis días de intensas etapas que han llevado al pontífice a recorrer 2.500 kilómetros entre Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Los coordinadores de la visita han comparecido ante los medios de comunicación para desgranar los detalles logísticos, el impacto financiero y las implicaciones pastorales de una agenda que han calificado de sumamente exigente.

El coordinador nacional adjunto de la visita, Fernando Giménez Barriocanal, reconoció abiertamente que el ritmo de las jornadas de León XIV resultó excesivo para el pontífice. En la rueda de prensa, compartida con el coordinador nacional Yago de la Cierva y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, los responsables admitieron que la planificación obligó al papa a un esfuerzo extraordinario durante su estancia en territorio español.

Costes y rectificaciones en la gestión

En el plano financiero, Giménez Barriocanal detalló que, a falta del cierre definitivo de las cuentas, el coste total de la organización alcanzará prácticamente los 26 millones de euros. Respecto al impacto económico derivado de la presencia papal, el responsable prefirió mantener la cautela y no elevar la estimación inicial, que se había situado en torno a los 150 millones de euros.

El balance económico también sirvió para entonar el mea culpa respecto a ciertos criterios de comunicación. Los organizadores pidieron disculpas por la polémica suscitada en torno al documento que vinculaba de forma directa una donación de medio millón de euros por parte de los benefactores con la garantía de obtener un saludo personal e individualizado con León XIV.

Cooperación institucional y logística

Por su parte, Yago de la Cierva calificó de excelente la colaboración prestada por las distintas Administraciones del Estado, destacando especialmente la labor del equipo del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, así como de las carteras de Interior, Exteriores y Defensa. Este agradecimiento se hizo extensivo a los gobiernos autonómicos, locales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por el despliegue realizado.

La organización también resaltó el papel del rey Felipe VI, valorando de forma muy positiva el gesto de ceder el avión Falcon oficial para los traslados del pontífice, tratándose de un jefe de Estado que no dispone de transporte aéreo privado.

El reto pastoral tras la marcha de León XIV

Desde el punto de vista doctrinal, el presidente de la CEE, Luis Argüello, subrayó que los discursos y homilías del papa tuvieron como eje principal la reciente encíclica ‘Magnifica Humanitas’. El arzobispo remarcó la consolidación del pontífice como una referencia ética a nivel internacional y apuntó que los mensajes lanzados interpelan de forma directa tanto a la Iglesia católica como al conjunto de la sociedad civil.

Tras la marcha del obispo de Roma, la Conferencia Episcopal señala que el verdadero desafío logístico y pastoral pasa ahora por encauzar la respuesta social y eclesial a las demandas planteadas por el pontífice, transformando la intensidad vivida durante la última semana en un trabajo continuo de reflexión y diálogo.