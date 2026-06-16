La ministra de Educación, Milagros Tolón, recuerda que las competencias son autonómicas e insta a las comunidades a «gestionar bien» unos fondos que duplican los de la etapa del PP.

MADRID. — El Gobierno central ha movilizado una partida de más de 1.200 millones de euros destinada a las comunidades autónomas para que adapten y climaticen los centros educativos frente a las altas temperaturas. Así lo ha anunciado este martes la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, respondiendo a las crecientes protestas de las asociaciones de padres y del profesorado.

Tolón ha mostrado su total empatía con las demandas de la comunidad educativa ante los rigores del cambio climático, que está provocando que «los veranos sean cada vez más largos y los alumnos pasen más calor, sobre todo en los meses de abril y mayo».

El desglose de los fondos: Vivienda y Transición Ecológica

La ministra ha querido dejar claro que la competencia directa sobre las infraestructuras escolares recae en los gobiernos autonómicos, pero ha defendido que el Ejecutivo central está aportando el músculo financiero a través de dos vías principales:

1.080 millones de euros canalizados a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la climatización de servicios públicos. Según los datos ofrecidos por la ministra, por el momento solo el 15 % de los centros educativos se han acogido a esta medida , por lo que ha insistido en que las autonomías «tienen dinero disponible para llevarlo a cabo».

canalizados a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la climatización de servicios públicos. Según los datos ofrecidos por la ministra, por el momento , por lo que ha insistido en que las autonomías «tienen dinero disponible para llevarlo a cabo». 200 millones de euros adicionales específicos para colegios e institutos, un plan anunciado recientemente por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

«Somos sensibles a este problema y, lo más importante, ponemos la solución sobre la mesa», ha remarcado Tolón, enfatizando que las comunidades tienen los recursos necesarios en sus manos.

Reproches a la gestión autonómica y avances en la Ley de Ratios

Al ser preguntada por las movilizaciones y el malestar en el sector educativo, la titular de Educación ha defendido la gestión del Gobierno central recordando que el presupuesto en esta materia se ha duplicado respecto a las anteriores legislaturas del Partido Popular, alcanzando los 4.500 millones de euros transferidos a las comunidades.

Por ello, Tolón ha lanzado un mensaje directo a los ejecutivos regionales, instándoles a que cumplan con sus obligaciones y «se esfuercen en gestionar bien» el dinero público recibido del Estado.

Finalmente, la ministra ha enmarcado este esfuerzo presupuestario dentro de una estrategia de refuerzo de la educación pública que tendrá su próximo hito este jueves en el Congreso de los Diputados, donde arrancará la tramitación —con el debate de enmiendas a la totalidad— del proyecto de ley para la bajada de ratios de alumnos por aula y la reducción de las horas lectivas del profesorado.