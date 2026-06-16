El peleador hispanogeorgiano Ilia Topuria ya se encuentra en su domicilio tras abandonar en las últimas horas el hospital de Washington D.C.. ‘El Matador’ inicia un largo proceso de recuperación física y mental que le mantendrá alejado de los octágonos por lo que resta de 2026, confirmándose de manera oficial su baja tras el durísimo enfrentamiento contra Justin Gaethje en el histórico evento UFC Freedom 250.

El diagnóstico definitivo confirma que Topuria sufre dos fracturas orbitales, presentando una mayor afectación en su ojo derecho. La gravedad del castigo recibido durante el combate obligó a su equipo a detener la pelea tras el cuarto asalto y requirió su traslado inmediato en ambulancia desde los jardines de la Casa Blanca hasta el centro médico.

Dentro de la gravedad de la lesión, la nota positiva para el ex campeón mundial es que las pruebas médicas descartan la necesidad de pasar por el quirófano. Las dolencias serán tratadas mediante un protocolo médico tradicional, un escenario que reduce notablemente el tiempo estimado de baja y evita una intervención quirúrgica compleja en la zona facial.

A sus 29 años, y tras encajar la primera derrota de su carrera profesional en las artes marciales mixtas, el luchador ha querido enviar un mensaje de tranquilidad y firmeza a sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram. En el comunicado, Topuria reconoció con nobleza el triunfo de su oponente: “Felicidades. Dijeste que dejarías tu huella en mi rostro… y lo hiciste”.

Sin embargo, el hispanogeorgiano dejó claro que este tropiezo en la capital estadounidense está lejos de ser el punto final de su trayectoria: “Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme… esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha”