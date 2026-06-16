Un violento enfrentamiento con armas blancas se ha saldado este martes con la muerte de un hombre en la localidad valenciana de Aldaia. Los servicios de seguridad desplegados en la zona han procedido a la detención de otras dos personas por su presunta implicación en los hechos, según han confirmado fuentes de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil de Valencia, cuerpo que ha asumido la dirección de las investigaciones.

El suceso se ha desencadenado a media mañana en la periferia de la localidad. La Benemérita recibió la alerta por un presunto homicidio alrededor de las 10:50 horas, movilizando de inmediato a varias patrullas y dotaciones de la policía judicial hacia el lugar del incidente.

Conflicto en una nave industrial

Los primeros indicios y las líneas de investigación policiales apuntan a que el crimen tuvo su origen en una riña entre varias personas. La principal hipótesis con la que trabajan los investigadores sugiere que la disputa se produjo entre los propios residentes de una nave abandonada o antigua edificación deshabitada, situada fuera del casco urbano de este municipio de la comarca de l’Horta Sud.

Agentes del instituto armado y de la policía científica continúan trabajando sobre el terreno para recabar pruebas de cara al esclarecimiento de las circunstancias que motivaron la agresión y determinar el grado de participación de los dos arrestados.