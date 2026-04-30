Antena 3 emitirá este jueves 30 de abril el capítulo 551 de Sueños de libertad, una entrega marcada por la amenaza que rodea a Valentina, los movimientos de Gabriel en la fábrica y la reacción de Damián ante una decisión que sacude a los De La Reina. La serie diaria hará después un parón en su emisión, ya que el viernes 1 de mayo no ofrecerá nuevo episodio al tratarse de festivo nacional por el Día del Trabajo.

La tercera temporada de Sueños de libertad continúa avanzando con nuevas tramas y con la incorporación de varios personajes que han alterado el equilibrio de la colonia. En este nuevo capítulo, Valentina seguirá afectada por la inesperada aparición de Rodrigo, su ex, que irrumpió en su habitación con la intención de llevársela por la fuerza.

Aterrada por lo ocurrido, Valentina decidirá contarle a Cloe lo sucedido. La francesa, preocupada por su amiga, le aconsejará que hable con Andrés para que pueda protegerla. Sin embargo, Valentina preferirá guardar silencio, confiando en que Rodrigo no vuelva a aparecer. Su decisión podría dejarla en una situación aún más vulnerable.

Mientras tanto, Gabriel volverá a enfrentarse a Begoña por su intención de regresar a Pelahustán en lugar de permanecer junto a Juanito. La tensión entre ambos continuará creciendo, en un momento en el que Gabriel también empieza a tomar decisiones cada vez más controvertidas dentro de la fábrica.

En casa de los Salazar, la familia intentará recuperar cierta normalidad con una reunión durante el desayuno. Sin embargo, Mabel aprovechará el momento para contarle a Miguel el triángulo amoroso en el que se ha visto envuelta con Salva y Claudia, una revelación que podría traer nuevas consecuencias.

Por otro lado, Paula seguirá pagando las consecuencias de su acercamiento a Tasio. Manuela no dudará en reprocharle a la doncella su imprudencia por haberse liado con el De La Reina. Paula prometerá no volver a caer en sus redes y comenzará a plantearse buscar otro trabajo para abandonar la casa. Carmen también hablará con ella para dejarle claro que la esposa de Tasio es ella.

La búsqueda de Fina dará un paso importante cuando Darío comunique a Marta que ha conseguido su dirección en Buenos Aires. Tanto Cloe como Andrés animarán a Marta a actuar cuanto antes para intentar localizarla y hablar con ella.

La amenaza de Rodrigo volverá a estar presente cuando reaparezca en la colonia. Al verlo, Cloe le advertirá que no permitirá que vuelva a hacer daño a Valentina. En paralelo, Álvaro conseguirá la información que necesitaba para preparar el gran golpe junto a Gorito.

El gran conflicto del capítulo llegará en la fábrica. Gabriel anunciará a los accionistas su decisión de eliminar los productos de los De La Reina y centrarse exclusivamente en los de Brossard. La medida provocará una fuerte indignación entre los presentes. Pablo Salazar intentará convencerlo de que reconsidere su postura, pero no logrará hacerlo cambiar de opinión.

Al conocer lo ocurrido, Damián decidirá mover ficha y enfrentarse a Gabriel. Para él, la decisión no es solo empresarial, sino una maniobra de venganza después de que Gabriel no consiguiera que Julia siguiera de su lado. Su paso al frente promete abrir una nueva batalla dentro de la familia y de la empresa.

Qué pasó en el capítulo anterior

En el episodio anterior, Marta no logró avanzar en la búsqueda de Fina al no poder localizar al contacto facilitado por Darío. Además, se negó a asistir al acto de homenaje póstumo a Pelayo, incapaz de perdonar el daño que le hizo su marido.

Carmen se reencontró con David en la fábrica, donde ambos volvieron a mostrar una gran complicidad. Al mismo tiempo, descubrió los cambios en el servicio y empezó a desconfiar de Tasio tras saber que había tenido un acercamiento con Paula.

Álvaro intentó acceder a información sobre las rutas de los perfumes y estuvo a punto de ser descubierto por Valentina y Tasio. Finalmente, logró que Tasio le ayudara a conseguir los datos que necesitaba.

La tensión también creció entre Valentina y Claudia, después de que la primera confesara que sabía lo ocurrido entre Mabel y Salva. En la cantina, Salva rompió definitivamente con Mabel por su actitud hacia él.

El capítulo terminó con la inesperada irrupción de Rodrigo en la habitación de Valentina. El ex de la joven intentó llevársela a la fuerza, pero Claudia intervino a tiempo y lo amenazó con llamar a la Guardia Civil. Además, Beatriz trató de acercarse de nuevo a Gabriel, aunque él la rechazó cuando ella intentó besarlo.