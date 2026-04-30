RTVE emitirá este jueves 30 de abril, a partir de las 18:35 horas, el capítulo 825 de La Promesa, una entrega marcada por el ultimátum del duque de Carril a Manuel, el secreto de Vera y el tenso enfrentamiento entre Curro y Lorenzo.

El nuevo episodio de La Promesa llevará al límite a Manuel, que quedará acorralado por el duque de Carril. El noble le lanzará una amenaza directa: si no aumenta la inversión económica, revelará al enviado del rey que Vera es en realidad su hija y acusará a los Luján de haberla mantenido retenida.

La advertencia supone un serio peligro para la familia, pero también para Curro, cuyas aspiraciones de recuperar su título podrían quedar truncadas si el escándalo sale a la luz. La presión del duque coloca a Manuel ante una difícil decisión, especialmente después de empezar a sospechar que el empresario no juega limpio.

Al hablar con Vera, Manuel descubrirá que la joven huyó de su padre por su relación con actividades ilícitas. Esta confesión reforzará las dudas sobre el duque de Carril y abrirá un nuevo frente dentro del palacio, donde cada movimiento puede tener consecuencias para los Luján.

Mientras tanto, María Fernández decidirá encarar a Estefanía y a Carlo para saber si ambos se conocían de antes o si existió algún tipo de relación entre ellos. Sin embargo, la doncella optará por ocultar la verdad, una decisión que tranquilizará a Carlo, cada vez más preocupado por que su pasado pueda arruinar su vínculo con María.

En otra de las tramas del capítulo, Martina y Pilarcita mantendrán una conversación sincera. Pilarcita reconocerá que su rechazo inicial al proyecto del refugio estaba motivado por los celos que sentía ante el protagonismo de Martina. Tras aclarar sus diferencias, terminará implicándose con entusiasmo en la iniciativa.

La tensión también crecerá alrededor de Santos. Pía, preocupada por él y por el silencio de Ricardo, decidirá contarle finalmente lo ocurrido: Ricardo fue responsable, de forma accidental, de la muerte de su madre. La revelación promete alterar profundamente la relación entre ambos.

Por su parte, Lorenzo aprovechará su entrevista con el duque de Salvatierra para sembrar dudas sobre Curro. Sus palabras desembocarán en un cara a cara directo entre los dos, en el que Lorenzo cuestionará tanto la estabilidad de Curro como la salud mental de Ángela.

Las acusaciones estarán a punto de hacer que Curro pierda el control, justo cuando más necesita mantener la calma para defender su posición y su derecho a recuperar el título. El capítulo dejará así varios frentes abiertos: la amenaza del duque de Carril, el secreto de Vera, la verdad sobre Ricardo y el pulso entre Curro y Lorenzo.

Qué pasó en el capítulo anterior

En el capítulo 824 de La Promesa, Carlo se negó a dejarse intimidar por Estefanía, pese a que ella lo presionó con revelar episodios de su pasado que podrían afectar a su relación con María Fernández.

Manuel empezó a sospechar del duque de Carril e intentó contactar con el encargado de la empresa en la que realizaron la inversión. Julieta, por su parte, quiso advertir a Ciro sobre las verdaderas intenciones del duque, pero él reaccionó con hostilidad y no atendió sus advertencias.

El duque de Salvatierra continuó con las entrevistas para evaluar la situación de Curro. La mayoría de testimonios lo respaldaron, aunque Santos mostró ciertas reservas, mientras que Ángela defendió al joven sin dudar.

Además, Martina y los suyos siguieron trabajando para terminar el refugio. La llegada de Pilarcita generó tensiones, ya que Martina le reprochó su falta de implicación y su deseo de acaparar protagonismo.

Ricardo decidió ocultarle a Santos lo ocurrido con Ana, pese a la presión de Pía, por miedo a perder su afecto. Finalmente, el duque de Carril advirtió a Manuel de las consecuencias de no cumplir sus exigencias económicas, dejando claro que estaba dispuesto a usar el secreto de Vera contra los Luján.