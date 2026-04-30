RTVE emite este jueves 30 de abril el capítulo 406 de Valle Salvaje, la última entrega de la semana debido al festivo del viernes 1 de mayo, Día del Trabajo. El episodio estará marcado por el paso al frente de Dámaso, que comunicará a Mercedes que ha llegado el momento de revelar su identidad.

Valle Salvaje despedirá el mes de abril con un capítulo clave para varias de sus tramas principales. Después de la alianza entre Dámaso, Victoria y Mercedes para acabar con José Luis y don Hernando, la tensión en el valle sigue aumentando. La conjura contra sus enemigos entra en una nueva fase y la revelación que prepara Dámaso puede cambiar el equilibrio de poder.

En el episodio de este jueves, Bárbara seguirá cada vez más cerca de la verdad tras escuchar al bebé en la cabaña de las parteras. El hallazgo no pasará desapercibido y la joven decidirá acordar con Luisa cuál debe ser el siguiente paso. Ambas empiezan a comprender que detrás de ese misterio puede esconderse una información decisiva.

Mientras tanto, en la Casa Grande, Enriqueta intentará animar a Amadeo para que sea más creativo. Sin embargo, Francisco tratará de frenar esas ideas y de quitarle de la cabeza cualquier iniciativa que pueda alejarlo del camino que considera conveniente.

Otra de las novedades llegará con Rafael, que presentará a Leonor como la nueva aya de María. La decisión no será recibida con demasiado entusiasmo y la llegada de la joven generará recelos, dejando claro que su incorporación no será sencilla.

El momento más importante del capítulo llegará con Dámaso y Mercedes. Él confesará a una Mercedes dolida que ha llegado el momento de revelar su identidad. La decisión puede tener consecuencias profundas en la alianza que ambos mantienen con Victoria y en el plan que han trazado contra José Luis y don Hernando.

La serie encara así un nuevo giro argumental antes del parón del viernes, dejando a los espectadores con varios interrogantes: qué harán Bárbara y Luisa tras su descubrimiento, cómo será recibida Leonor en la Casa Grande y qué consecuencias tendrá la revelación de Dámaso.

Qué pasó en el capítulo anterior

En el capítulo anterior de Valle Salvaje, Mercedes terminó uniéndose a la conjura de Dámaso y Victoria, explicando los motivos que la empujaban a participar en el plan contra José Luis y don Hernando.

Por su parte, Enriqueta juró a Braulio que conseguiría la confesión de Alejo, decidida a llegar hasta el fondo del asunto.

Además, Bárbara realizó un inquietante descubrimiento en la cabaña de las parteras al escuchar al bebé, un hecho que promete ser determinante en los próximos episodios.