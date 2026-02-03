El conjunto blanco visita este martes el OAKA de Atenas en la jornada 26 de la máxima competición continental, con la emisión en directo a través de Movistar+

El Real Madrid afronta este martes, 3 de febrero, una de las salidas más exigentes de la fase regular de la Euroliga 2025-26. El equipo dirigido por Chus Mateo se desplaza hasta tierras helenas para medirse al Panathinaikos en el icónico pabellón OAKA. El encuentro, correspondiente a la vigesimosexta jornada del torneo, enfrenta a dos de los firmes candidatos al título en un escenario que promete una atmósfera de máxima presión.

Horario del encuentro: ¿A qué hora se juega el Panathinaikos – Real Madrid?

El balón comenzará a botar en la pista griega a las 20:15 horas (horario peninsular español). El choque supone una prueba de fuego para la plantilla madridista en su objetivo de consolidar las posiciones de privilegio en la clasificación general antes del tramo decisivo de la temporada.

Televisión: ¿Dónde ver el Panathinaikos – Real Madrid en directo?

Los aficionados al baloncesto podrán seguir el desarrollo del encuentro en exclusiva a través de la plataforma Movistar+. La retransmisión oficial se llevará a cabo en el canal especializado Basket por Movistar Plus+ (dial 63).

La cobertura del partido contará con la narración y los comentarios de dos de los comunicadores habituales de la plataforma, quienes analizarán los pormenores tácticos y la evolución del marcador desde el inicio de la conexión, minutos antes de las 20:15 horas.