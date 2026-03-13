El Deportivo Alavés recibe este viernes, 13 de marzo, al Villarreal en un duelo de contrastes correspondiente a la jornada 28. Los vitorianos buscan alejarse del descenso en el estreno de su nuevo técnico en casa, mientras que el bloque de Marcelino defiende su plaza de Champions League.

El estadio de Mendizorroza se viste de gala este viernes para abrir la jornada 28 de LaLiga EA Sports 25-26. El encuentro enfrenta al Deportivo Alavés y al Villarreal CF, dos conjuntos con objetivos opuestos en la tabla clasificatoria pero con una necesidad compartida de sumar los tres puntos en este tramo decisivo del campeonato nacional.

Para el conjunto babazorro, el choque representa una oportunidad crítica para revertir una dinámica negativa. Tras haber sumado únicamente dos puntos de los últimos 15 disponibles, el equipo vasco se sitúa en la decimosexta posición con 27 puntos. El Alavés llega a esta cita tras una dolorosa derrota en Mestalla (3-2), un encuentro que supuso el debut de Quique Sánchez Flores en el banquillo tras la salida de Eduardo Coudet rumbo a River Plate.

Bajas sensibles y el fortín de Vitoria

El estreno de Sánchez Flores ante su afición estará marcado por las ausencias. El técnico no podrá contar con dos piezas clave en su esquema, Jon Pacheco y Ander Guevara, ambos sancionados tras ser expulsados en la pasada jornada ante el Valencia. Pese a los dos tantos de Lucas Boyé en el último compromiso, la fragilidad defensiva en el tramo final castigó a un Alavés que confía plenamente en el factor campo para lograr su octava victoria del curso.

Por su parte, el Villarreal de Marcelino García Toral llega en un momento dulce. Tras imponerse al Elche por 2-1 en el Estadio de la Cerámica, el «Submarino Amarillo» se ha consolidado en la cuarta posición de la tabla con 54 puntos. Con un balance de 17 victorias, el cuadro castellonense desembarca en Vitoria con la firme intención de blindar su puesto de acceso a la próxima edición de la UEFA Champions League.

¿Cuándo se juega el Alavés – Villarreal?

El encuentro tendrá lugar hoy, viernes 13 de marzo, a partir de las 21:00 horas. Se espera una gran entrada en Mendizorroza para apoyar a un Alavés que necesita distanciarse de la zona de peligro.

¿Dónde ver el partido por televisión?

Los aficionados que deseen seguir el choque en directo podrán hacerlo a través de las siguientes plataformas:

• DAZN LaLiga: Disponible en el dial 55 de Movistar Plus+ y en el 113 de Orange TV.

• DAZN: El encuentro se podrá seguir también mediante su aplicación oficial y sitio web.

• LaLiga TV Bar: Opción disponible para establecimientos de hostelería a través de la plataforma Movistar Plus+.