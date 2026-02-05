Nuevos documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein indican que Barcelona podría haber sido uno de los lugares utilizados por el empresario para captar mujeres.

Los archivos incluyen numerosos correos electrónicos intercambiados con Daniel Siad, quien según la investigación habría actuado como facilitador desde la ciudad catalana.

En los mensajes, Siad describe la ciudad como “llena de vida” y con turistas de todas partes, y detalla cómo hospedaba a las jóvenes, a veces en su propia vivienda, para luego enviar fotos y videos a Epstein. Algunos de estos intercambios muestran comentarios explícitos sobre la apariencia física de las víctimas y planes para someterlas a sus deseos.

Uno de los métodos de captación documentados consistía en utilizar agencias de modelos como fachada para atraer a las mujeres, según los correos electrónicos incluidos en los archivos.

La semana pasada, el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación. Epstein fue encontrado muerto en 2019 en una prisión federal de Nueva York mientras esperaba juicio por delitos de pederastia.