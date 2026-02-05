Eika, un perro de apoyo judicial, ha entrado por primera vez en España en una sala de vistas para acompañar a una víctima durante un juicio oral por violencia de género. El hecho se produjo este miércoles en un juzgado de Madrid y marca un hito en la incorporación de este tipo de asistencia en procesos judiciales.

El animal acompañó a una mujer con discapacidad intelectual que debía declarar en un procedimiento penal celebrado en una sección de violencia contra la mujer. Según informó el Gobierno de la Comunidad de Madrid en una nota, la víctima contaba ya con un facilitador judicial, pero se encontraba “muy nerviosa y con mucho miedo”. Ante esta situación, las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD) propusieron al magistrado la presencia de un perro de apoyo para ayudarla durante su testimonio.

El juez autorizó la medida y la mujer pudo entrar en la sala con Eika. Tras prestar declaración, la víctima se mostró “muy agradecida por el apoyo y la ayuda prestados”, según trasladaron las autoridades autonómicas.

La iniciativa convierte a la Comunidad de Madrid en pionera en España en ofrecer este servicio público y gratuito durante un juicio oral, ya que hasta ahora el uso de perros de apoyo se limitaba a entrevistas con equipos psicosociales o a pruebas preconstituidas.

El programa se enmarca en las políticas de atención integral a la infancia y a las víctimas vulnerables para que se sientan seguras en los entornos judiciales, aunque progresivamente se está ampliando a víctimas de violencia contra la mujer. Este servicio depende de las Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito y es prestado por la organización Dogtor Animal.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, destacó que “este hito es un paso más hacia una justicia más accesible y cercana, que pone a la víctima en el centro y piensa en cómo hacer este proceso más amable”.