El técnico portugués llega hoy a la capital y se pondrá a trabajar mañana en Valdebebas. Con la pretemporada y el mercado en el foco, solo le falta definir quién será el «hombre de la casa» en su cuerpo técnico.

MADRID. — José Mourinho ya está aquí. El técnico portugués aterriza hoy en Madrid con un objetivo claro: ponerse manos a la obra de inmediato para recuperar el tiempo perdido durante el reciente proceso electoral del club. Tras un periodo de parálisis institucional en la toma de decisiones, ‘The Special One’ asume el control absoluto del proyecto deportivo con la mirada puesta en dos prioridades urgentes: planificar el stage y los amistosos de la pretemporada, y perfilar la composición definitiva de la plantilla.

Su «guardia pretoriana» está lista

Mourinho no llega solo. Mañana miércoles iniciará las sesiones de trabajo en Valdebebas rodeado del cuerpo técnico que le acompañó en el Benfica, un grupo que el propio entrenador ha catalogado en su círculo íntimo como “el mejor que ha tenido en su carrera”.

El organigrama técnico de confianza está compuesto por:

Joao Tralhao: Mano derecha y segundo entrenador.

Mano derecha y segundo entrenador. Pedro Machado: Asistente técnico.

Asistente técnico. Roberto Merella: Analista de confianza y especialista en el estudio de rivales.

Analista de confianza y especialista en el estudio de rivales. Nuno Santos: Preparador de porteros.

Preparador de porteros. Antonio Dias: El preparador físico. El «Pintus» de Mourinho, responsable de dotar a sus equipos de ese fútbol eléctrico e intenso que tanto le caracteriza.

Además de reencontrarse con los empleados del club que ya conoce de su primera etapa, el luso tiene una vacante crucial por cubrir: el enlace con el club. Al igual que hizo con Aitor Karanka en su día, busca un hombre de la casa, con pasado madridista, que actúe de puente entre la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva. Aunque el nombre del excentral Pepe suena con mucha fuerza, Mourinho prefiere no precipitarse; busca un perfil con jerarquía pero que no acapare los focos para evitar confusiones en el vestuario. El líder indiscutible es él.

«Vuelve muy ilusionado por tener esta segunda oportunidad. Su gran espinita clavada es la Champions con el Madrid; busca levantar su tercera ‘Orejona’ con tres equipos distintos tras lograrlo con Oporto e Inter.»

Radiografía del mercado: Altas, bajas y peticiones

Con los fichajes de Ibrahima Konaté (central) y Denzel Dumfries (lateral derecho) ya confirmados, las directrices de Mourinho para terminar de confeccionar la plantilla están muy claras. El técnico busca futbolistas «con alma, hambre, ganas de correr y ausencia de ego».

La hoja de ruta del mercado madridista se divide en varios frentes:

Peticiones expresas: El luso ha solicitado incorporar un lateral izquierdo y dos centrocampistas (uno de perfil creativo y otro de contención).

El luso ha solicitado incorporar (uno de perfil creativo y otro de contención). El frente de ataque: A pesar de los rumores que sitúan al «galáctico» Michael Olise en la órbita blanca, Mourinho no ha recomendado realizar contrataciones para la línea ofensiva.

A pesar de los rumores que sitúan al «galáctico» Michael Olise en la órbita blanca, Mourinho realizar contrataciones para la línea ofensiva. La operación retorno: El Real Madrid está decidido a ejecutar la repatriación de Nico Paz . Una operación redonda en lo económico, ya que el club recuperará por 9 millones de euros a un jugador cuya cotización de mercado supera los 50 millones.

El Real Madrid está decidido a ejecutar la repatriación de . Una operación redonda en lo económico, ya que el club recuperará por 9 millones de euros a un jugador cuya cotización de mercado supera los 50 millones. Decisiones internas: Mou deberá evaluar el rol de los jóvenes emergentes, como Thiago Pitarch, y señalar definitivamente los descartes de la actual plantilla para facilitar sus salidas lo antes posible.

La segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid ya es una realidad. El técnico que plantó cara al mejor Barça de la historia regresa con la madurez del pasado y el hambre de siempre. Valdebebas ya le espera.