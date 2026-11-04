El Barcelona W – Madrid CFF W se juega el domingo 8 de noviembre a las 16:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Barcelona W – Madrid CFF W

Barcelona W – Madrid CFF W Competición: Liga F, jornada 10

Liga F, jornada 10 Fecha: domingo 8 de noviembre

domingo 8 de noviembre Hora: 16:00 (hora peninsular)

16:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadi Johan Cruyff (Barcelona)

El Estadi Johan Cruyff acogerá el encuentro de la jornada 10 de la Liga F entre el Barcelona W y el Madrid CFF W. El equipo local, Barcelona W, lidera la clasificación con 24 puntos tras 9 partidos, habiendo anotado 36 goles y recibido solo 4. En sus últimos 5 encuentros, han conseguido 4 victorias y 1 derrota. Por su parte, el Madrid CFF W ocupa la tercera posición con 17 puntos, con un balance de 15 goles a favor y 16 en contra. En sus últimos 5 partidos, han logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Barcelona W: 1º con 24 puntos en 9 partidos (36 goles a favor y 4 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-D-V-V)

Madrid CFF W: 3º con 17 puntos en 9 partidos (15 goles a favor y 16 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: V-E-D-E-V)

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