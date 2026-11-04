El Granad. Tenerife W – Deportivo Alavés W se juega el domingo 8 de noviembre a las 13:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

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Partido: Granad. Tenerife W – Deportivo Alavés W

Granad. Tenerife W – Deportivo Alavés W Competición: Liga F, jornada 10

Liga F, jornada 10 Fecha: domingo 8 de noviembre

domingo 8 de noviembre Hora: 13:00 (hora peninsular)

13:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

En la jornada 10 de la Liga F, se enfrentarán el Granad. Tenerife W y el Deportivo Alavés W. El equipo local, situado en la 6ª posición con 14 puntos tras 9 partidos, ha mostrado un buen rendimiento reciente con 4 victorias y 1 derrota en sus últimos encuentros. Por su parte, el Deportivo Alavés W ocupa la 14ª posición con 8 puntos, acumulando 0 victorias en sus últimos 5 partidos, donde ha cosechado 2 empates y 3 derrotas. Este duelo promete ser clave para ambos equipos en sus respectivas luchas por mejorar en la clasificación.

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Así llegan los equipos

Granad. Tenerife W: 6º con 14 puntos en 9 partidos (14 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-D-V-V-V)

Deportivo Alavés W: 14º con 8 puntos en 9 partidos (6 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas (resultados: E-D-E-D-D)

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