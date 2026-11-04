El Celta de Vigo – Levante se juega el domingo 8 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Celta de Vigo – Levante

Celta de Vigo – Levante Competición: LaLiga, jornada 12

LaLiga, jornada 12 Fecha: domingo 8 de noviembre

domingo 8 de noviembre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

El Celta de Vigo y el Levante se enfrentarán en la jornada 12 de LaLiga en un partido que promete ser clave para ambos equipos. El Celta ocupa la 10ª posición con 12 puntos, habiendo anotado 10 goles y recibido 10 en 11 partidos, con un balance reciente de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, el Levante se encuentra en la 18ª posición con 10 puntos, con 16 goles a favor y 21 en contra, y en sus últimos 5 encuentros ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Celta de Vigo: 10º con 12 puntos en 11 partidos (10 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: D-E-V-E-V)

Levante: 18º con 10 puntos en 11 partidos (16 goles a favor y 21 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-D-V-E-E)

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