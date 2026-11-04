El Girona – Almería se juega el domingo 8 de noviembre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Girona – Almería

Girona – Almería Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 13

LaLiga Hypermotion, jornada 13 Fecha: domingo 8 de noviembre

domingo 8 de noviembre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Municipal de Montilivi (Girona)

El Estadio Municipal de Montilivi acogerá el enfrentamiento entre Girona y Almería, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. El Girona, situado en la 7ª posición con 21 puntos tras 12 partidos, ha anotado 22 goles y ha recibido 11. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, el Almería ocupa el 2º lugar con 26 puntos, también en 12 partidos, con 23 goles a favor y 10 en contra. Su racha reciente es notable, con 3 victorias y 2 empates, sin haber conocido la derrota.

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Así llegan los equipos

Girona: 7º con 21 puntos en 12 partidos (22 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: D-V-V-E-E)

Almería: 2º con 26 puntos en 12 partidos (23 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas (resultados: E-E-V-V-V)

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