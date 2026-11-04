La comunidad hindú de Ceuta celebra el domingo 8 de noviembre el Diwali, la fiesta de las luces, la más importante del calendario hindú: simboliza la victoria de la luz sobre la oscuridad.

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Ceuta es una ciudad de cuatro culturas, y El Periódico de Ceuta recoge en un mismo calendario las fiestas cristianas, hindúes, judías y musulmanas, con los horarios religiosos de cada día.

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► Fiestas hindúes en Ceuta

► Calendario de fiestas de las cuatro culturas de Ceuta

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Fecha tomada del calendario religioso de El Periódico de Ceuta. Las fechas de las fiestas musulmanas y judías pueden comenzar la víspera al anochecer o variar un día.