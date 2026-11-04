El Las Palmas – Eldense se juega el domingo 8 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion y LaLiga TV Hypermotion 2.

Partido: Las Palmas – Eldense

Las Palmas – Eldense Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 13

LaLiga Hypermotion, jornada 13 Fecha: domingo 8 de noviembre

domingo 8 de noviembre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion y LaLiga TV Hypermotion 2

LaLiga TV Hypermotion y LaLiga TV Hypermotion 2 Estadio: Estadio de Gran Canaria (Las Palmas)

En la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, Las Palmas se enfrenta al Eldense en el Estadio de Gran Canaria. Las Palmas ocupa la 11ª posición con 17 puntos tras 12 partidos, habiendo anotado 17 goles y recibido 21. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Eldense se sitúa en la 15ª posición con 14 puntos, con un balance de 13 goles a favor y 17 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Eldense ha conseguido 3 victorias y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Las Palmas: 11º con 17 puntos en 12 partidos (17 goles a favor y 21 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: V-V-D-D-E)

Eldense: 15º con 14 puntos en 12 partidos (13 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: D-D-V-V-V)

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