El Edf Logrono W – Sevilla W se juega el domingo 8 de noviembre a las 12:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Edf Logrono W – Sevilla W

Edf Logrono W – Sevilla W Competición: Liga F, jornada 10

Liga F, jornada 10 Fecha: domingo 8 de noviembre

domingo 8 de noviembre Hora: 12:00 (hora peninsular)

12:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadio Las Gaunas

El partido entre Edf Logroño W y Sevilla W se disputará en el Estadio Las Gaunas, correspondiente a la jornada 10 de Liga F. Ambos equipos llegan con 9 puntos en 9 partidos, aunque Edf Logroño W ocupa el 12º lugar con 9 goles a favor y 12 en contra, mientras que Sevilla W se sitúa en la 13ª posición con la misma cantidad de goles a favor pero 14 en contra. En sus últimos cinco encuentros, Edf Logroño W ha conseguido 1 victoria y 4 derrotas, mientras que Sevilla W no ha logrado ninguna victoria, acumulando 3 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Edf Logrono W: 12º con 9 puntos en 9 partidos (9 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas (resultados: D-V-D-D-D)

Sevilla W: 13º con 9 puntos en 9 partidos (9 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 3 empates y 2 derrotas (resultados: D-E-E-E-D)

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