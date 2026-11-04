El Edf Logrono W – Sevilla W se juega el domingo 8 de noviembre a las 12:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.
- Partido: Edf Logrono W – Sevilla W
- Competición: Liga F, jornada 10
- Fecha: domingo 8 de noviembre
- Hora: 12:00 (hora peninsular)
- Canal de TV: DAZN
- Estadio: Estadio Las Gaunas
El partido entre Edf Logroño W y Sevilla W se disputará en el Estadio Las Gaunas, correspondiente a la jornada 10 de Liga F. Ambos equipos llegan con 9 puntos en 9 partidos, aunque Edf Logroño W ocupa el 12º lugar con 9 goles a favor y 12 en contra, mientras que Sevilla W se sitúa en la 13ª posición con la misma cantidad de goles a favor pero 14 en contra. En sus últimos cinco encuentros, Edf Logroño W ha conseguido 1 victoria y 4 derrotas, mientras que Sevilla W no ha logrado ninguna victoria, acumulando 3 empates y 2 derrotas.
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Así llegan los equipos
- Edf Logrono W: 12º con 9 puntos en 9 partidos (9 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas (resultados: D-V-D-D-D)
- Sevilla W: 13º con 9 puntos en 9 partidos (9 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 3 empates y 2 derrotas (resultados: D-E-E-E-D)
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