El Sporting de Gijón – Valladolid se juega el domingo 8 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.
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- Partido: Sporting de Gijón – Valladolid
- Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 13
- Fecha: domingo 8 de noviembre
- Hora: 18:30 (hora peninsular)
- Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion
El Sporting de Gijón se enfrenta al Valladolid en la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. El equipo asturiano ocupa la 6ª posición con 22 puntos tras 12 partidos, habiendo anotado 13 goles y recibido 13. En sus últimos cinco encuentros, el Sporting ha logrado 4 victorias y 1 derrota. Por su parte, el Valladolid se sitúa en la 13ª posición con 15 puntos, con un balance de 20 goles a favor y 19 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Valladolid ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.
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Así llegan los equipos
- Sporting de Gijón: 6º con 22 puntos en 12 partidos (13 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-D-V-V-V)
- Valladolid: 13º con 15 puntos en 12 partidos (20 goles a favor y 19 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: V-D-D-V-E)
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