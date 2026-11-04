El Sporting de Gijón – Valladolid se juega el domingo 8 de noviembre a las 18:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

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Partido: Sporting de Gijón – Valladolid

Sporting de Gijón – Valladolid Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 13

LaLiga Hypermotion, jornada 13 Fecha: domingo 8 de noviembre

domingo 8 de noviembre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

El Sporting de Gijón se enfrenta al Valladolid en la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. El equipo asturiano ocupa la 6ª posición con 22 puntos tras 12 partidos, habiendo anotado 13 goles y recibido 13. En sus últimos cinco encuentros, el Sporting ha logrado 4 victorias y 1 derrota. Por su parte, el Valladolid se sitúa en la 13ª posición con 15 puntos, con un balance de 20 goles a favor y 19 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Valladolid ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Sporting de Gijón: 6º con 22 puntos en 12 partidos (13 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-D-V-V-V)

Valladolid: 13º con 15 puntos en 12 partidos (20 goles a favor y 19 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: V-D-D-V-E)

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