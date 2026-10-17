Sigue en directo el Bayern Múnich – RB Leipzig. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
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📋 FINAL: Bayern München 6 – 1 RB Leipzig
⚽ min 90+1′ — ¡GOL de RB Leipzig! Andrija Maksimović (asist. Brajan Gruda)
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🔄 min 77′ — Cambio en Bayern München — entra Kim Min-Jae, sale Sacha Boey
🔄 min 71′ — Cambio en RB Leipzig — entra Rocco Reitz, sale Andrija Maksimović
⚽ min 69′ — ¡GOL de Bayern München! Luis Díaz (asist. Michael Olise)
🔄 min 60′ — Cambio en RB Leipzig — entra Antonio Nusa, sale Rômulo José Cardoso da Cruz
🔄 min 59′ — Cambio en RB Leipzig — entra Lukas Klostermann, sale Benjamin Henrichs
🔄 min 59′ — Cambio en Bayern München — entra Ismael Saibari, sale Serge Gnabry
🔄 min 59′ — Cambio en Bayern München — entra Harry Kane, sale Lennart Karl
🔄 min 59′ — Cambio en Bayern München — entra Konrad Laimer, sale Josip Stanišić
🔄 min 59′ — Cambio en Bayern München — entra Aleksandar Pavlović, sale Tom Bischof
⚽ min 52′ — ¡GOL de Bayern München! Harry Kane (asist. Nathaniel Brown)
🟨 min 51′ — Tarjeta amarilla — Konrad Laimer (Bayern München)
⚽ min 47′ — ¡GOL de Bayern München! Luis Díaz (asist. Harry Kane)
🔄 min 45′ — Cambio en RB Leipzig — entra Christopher Nkunku, sale Tidiam Gomis
🔄 min 45′ — Cambio en RB Leipzig — entra Ezechiel Banzuzi, sale Nicolas Seiwald
⚽ min 34′ — ¡GOL de Bayern München! Michael Olise (asist. Harry Kane)
⚽ min 26′ — ¡GOL de Bayern München! Aleksandar Pavlović (asist. Luis Díaz)
⚽ min 12′ — ¡GOL de Bayern München! Luis Díaz (asist. Joshua Kimmich)
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