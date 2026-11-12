La secretaria general de Podemos ha registrado un escrito dirigido a la presidenta del Congreso en el que denuncia haber sido «víctima de hostigamiento» e identificada de forma «arbitraria» mientras acompañaba a un piquete informativo en Madrid.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha remitido un escrito formal a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para solicitar su amparo institucional tras los incidentes ocurridos durante la jornada de huelga general. En el texto, la diputada relata haber sido tanto testigo como víctima de «episodios de hostigamiento policial» y otras actuaciones que califica de «injustificadas».

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Los hechos denunciados tuvieron lugar en Madrid, concretamente en las inmediaciones de unas cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en el distrito de Puente de Vallecas, donde la dirigente acudía a respaldar un piquete informativo.

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Los argumentos de la denuncia ante la Cámara Baja

En su escrito, Belarra apela a la responsabilidad de Armengol como máxima autoridad de la Cámara Baja y garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía y de la labor de los representantes públicos:

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Identificación y obstaculización: La líder de la formación morada sostiene que sufrió una «obstaculización permanente» por parte de los agentes desplegados, llegando a ser identificada mediante la solicitud de su documento nacional de identidad de manera «arbitraria» y «sin justificación», un episodio que fue difundido en vídeo a través de sus redes sociales.

La líder de la formación morada sostiene que sufrió una «obstaculización permanente» por parte de los agentes desplegados, llegando a ser identificada mediante la solicitud de su documento nacional de identidad de manera «arbitraria» y «sin justificación», un episodio que fue difundido en vídeo a través de sus redes sociales. Defensa de la función parlamentaria: Belarra argumenta que su presencia en la protesta respondía a su labor como diputada para velar por el cumplimiento de la Constitución y los derechos humanos. En esa misma línea, critica que se produjeran «cargas y agresiones» contra manifestantes que ejercían de forma pacífica su derecho a la huelga.

Contexto político y reacciones tras la huelga

La petición de amparo ante la Presidencia del Congreso se suma al anuncio de otras acciones administrativas, como la presentación de una queja formal ante la Delegación del Gobierno tras haber requerido el número de identificación profesional al agente que procedió a su filiación.

Desde Podemos, tanto Belarra como la candidata de la formación a las elecciones generales, Irene Montero, han responsabilizado al Ministerio del Interior del despliegue policial durante los paros. Por su parte, las patronales empresariales y distintas fuentes oficiales han ofrecido balances dispares sobre el desarrollo de la jornada, señalando un seguimiento desigual de la huelga en sectores como el transporte o la hostelería y destacando la ausencia de altercados generalizados en la mayor parte de los puntos de movilización.