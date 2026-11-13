el Teatro del Revellín cierra el XXXII Festival de Jazz con Morgan el sábado y acoge un tributo a Alejandro Sanz el domingo, Marina Cinemas 7 programa siete títulos y la AD Ceuta juega en Tenerife el domingo a mediodía. Te lo contamos todo, bloque a bloque.

Lee tambien: Renace Ceuta convoca tres iniciativas ciudadanas el 12 de noviembre

Antes de salir, consulta el tiempo en Ceuta para el fin de semana y, si vienes o vas a la península, revisa los horarios del ferry de Ceuta.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Agenda cultural en Ceuta: conciertos del fin de semana

El Teatro Auditorio del Revellín (plaza Nelson Mandela, s/n) concentra la música en directo de este fin de semana. El viernes 13 abre el festival Kiko Berenguer Quartet (21:00, 11 €) y el sábado le toma el relevo Morgan.

Lee tambien: Ceuta blinda sus cuentas con un «presupuesto de guerra» de 448,5 millones para hacer frente a los costes de la crisis migratoria

Día Hora Plan Lugar Entrada Sábado 14 20:30 Morgan (rock, soul y blues), XXXII Festival de Jazz Teatro del Revellín 12 € Domingo 15 20:00 Tributo a Alejandro Sanz (pop) Teatro del Revellín Consultar en taquilla

Abono del festival (viernes y sábado): 18 €, en taquilla del Revellín y online.

(viernes y sábado): 18 €, en taquilla del Revellín y online. Descuentos: 1 € menos para familias numerosas, niños de 2 a 13 años, mayores de 60, Carné Joven, personas con discapacidad y desempleadas.

1 € menos para familias numerosas, niños de 2 a 13 años, mayores de 60, Carné Joven, personas con discapacidad y desempleadas. Información en taquilla: 626 438 257.

Tienes todos los detalles en nuestro artículo sobre los conciertos en Ceuta en noviembre. Fuente de agenda: Vive Ceuta.

Exposiciones, teatro en el Revellín y flamenco

El Revellín dedica el fin de semana a la música: no hay teatro programado el sábado ni el domingo. La próxima comedia anunciada, Del Revés, llega el 24 de enero de 2027.

Exposición «Ecos de la belleza y el saber»: abierta del 22 de septiembre al 13 de diciembre, con entrada gratuita, según Vive Ceuta. Consulta sala y horario antes de ir.

abierta del 22 de septiembre al 13 de diciembre, con entrada gratuita, según Vive Ceuta. Consulta sala y horario antes de ir. Flamenco: el viernes 13 a las 21:00, Kiko Berenguer Quartet fusiona jazz y flamenco en el Revellín. No hemos encontrado actividad anunciada de la Tertulia Flamenca de Ceuta para el sábado 14 ni el domingo 15.

Cine en Ceuta: estrenos y horarios de Marina Cinemas 7

Esta semana llegan a Marina Cinemas 7 cuatro estrenos: Scrooge y los fantasmas de la Navidad, Cómo robar un banco, Victorian Psycho y Ratones al ataque: Operación Navidad, con un quinto título previsto para el sábado. Los repasamos todos en nuestro artículo de estrenos de cine en Ceuta esta semana.

Para el horario de sesiones de sábado y domingo de cada película, consulta la cartelera de cine de Ceuta, actualizada en El Periódico de Ceuta.

Fútbol: la AD Ceuta en Tenerife y España-Inglaterra

La AD Ceuta visita al CD Tenerife el domingo 15 a las 14:00 (hora de Ceuta) en la jornada 14 de LaLiga Hypermotion. Este fin de semana no hay LaLiga EA Sports por el parón de selecciones; vuelve el viernes 20 de noviembre.

Día Hora (Ceuta) Partido Competición Dónde ver Sábado 14 21:00 Real Oviedo – Girona LaLiga Hypermotion LaLiga TV Hypermotion Domingo 15 14:00 CD Tenerife – AD Ceuta (Heliodoro Rodríguez López) LaLiga Hypermotion, jornada 14 LaLiga TV Hypermotion, DAZN Domingo 15 20:45 España – Inglaterra (Metropolitano) UEFA Nations League La 1 y RTVE Play

El próximo partido en el Alfonso Murube será el AD Ceuta – UD Almería, el lunes 23 de noviembre a las 19:30. Fuentes: LaLiga, Fútbol Total y Fútbol Total, parón de selecciones. Más información en nuestra sección de Deportes.

Estrenos de streaming: Netflix, HBO Max y Disney+

Netflix estrena hoy El crimen de Pazos y Heartland, y HBO Max llega con la miniserie Infamia. El plan de sofá del domingo es El cine según Philomena Cunk en Netflix.

Fecha Título Formato Plataforma Viernes 13 El crimen de Pazos Miniserie Netflix Viernes 13 Heartland Película Netflix Viernes 13 Infamia Miniserie HBO Max Viernes 13 Silent Night Serie HBO Max Viernes 13 Maniacs of Truth Serie documental HBO Max Viernes 13 El final de Oak Street Película HBO Max Domingo 15 El cine según Philomena Cunk Miniserie Netflix Desde el miércoles 11 Rivales (nuevos episodios, temporada 2) Serie Disney+

Más servicios para el fin de semana