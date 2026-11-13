el Teatro del Revellín cierra el XXXII Festival de Jazz con Morgan el sábado y acoge un tributo a Alejandro Sanz el domingo, Marina Cinemas 7 programa siete títulos y la AD Ceuta juega en Tenerife el domingo a mediodía. Te lo contamos todo, bloque a bloque.
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Antes de salir, consulta el tiempo en Ceuta para el fin de semana y, si vienes o vas a la península, revisa los horarios del ferry de Ceuta.
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Agenda cultural en Ceuta: conciertos del fin de semana
El Teatro Auditorio del Revellín (plaza Nelson Mandela, s/n) concentra la música en directo de este fin de semana. El viernes 13 abre el festival Kiko Berenguer Quartet (21:00, 11 €) y el sábado le toma el relevo Morgan.
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|Día
|Hora
|Plan
|Lugar
|Entrada
|Sábado 14
|20:30
|Morgan (rock, soul y blues), XXXII Festival de Jazz
|Teatro del Revellín
|12 €
|Domingo 15
|20:00
|Tributo a Alejandro Sanz (pop)
|Teatro del Revellín
|Consultar en taquilla
- Abono del festival (viernes y sábado): 18 €, en taquilla del Revellín y online.
- Descuentos: 1 € menos para familias numerosas, niños de 2 a 13 años, mayores de 60, Carné Joven, personas con discapacidad y desempleadas.
- Información en taquilla: 626 438 257.
Tienes todos los detalles en nuestro artículo sobre los conciertos en Ceuta en noviembre. Fuente de agenda: Vive Ceuta.
Exposiciones, teatro en el Revellín y flamenco
El Revellín dedica el fin de semana a la música: no hay teatro programado el sábado ni el domingo. La próxima comedia anunciada, Del Revés, llega el 24 de enero de 2027.
- Exposición «Ecos de la belleza y el saber»: abierta del 22 de septiembre al 13 de diciembre, con entrada gratuita, según Vive Ceuta. Consulta sala y horario antes de ir.
- Flamenco: el viernes 13 a las 21:00, Kiko Berenguer Quartet fusiona jazz y flamenco en el Revellín. No hemos encontrado actividad anunciada de la Tertulia Flamenca de Ceuta para el sábado 14 ni el domingo 15.
Cine en Ceuta: estrenos y horarios de Marina Cinemas 7
Esta semana llegan a Marina Cinemas 7 cuatro estrenos: Scrooge y los fantasmas de la Navidad, Cómo robar un banco, Victorian Psycho y Ratones al ataque: Operación Navidad, con un quinto título previsto para el sábado. Los repasamos todos en nuestro artículo de estrenos de cine en Ceuta esta semana.
Para el horario de sesiones de sábado y domingo de cada película, consulta la cartelera de cine de Ceuta, actualizada en El Periódico de Ceuta.
Fútbol: la AD Ceuta en Tenerife y España-Inglaterra
La AD Ceuta visita al CD Tenerife el domingo 15 a las 14:00 (hora de Ceuta) en la jornada 14 de LaLiga Hypermotion. Este fin de semana no hay LaLiga EA Sports por el parón de selecciones; vuelve el viernes 20 de noviembre.
|Día
|Hora (Ceuta)
|Partido
|Competición
|Dónde ver
|Sábado 14
|21:00
|Real Oviedo – Girona
|LaLiga Hypermotion
|LaLiga TV Hypermotion
|Domingo 15
|14:00
|CD Tenerife – AD Ceuta (Heliodoro Rodríguez López)
|LaLiga Hypermotion, jornada 14
|LaLiga TV Hypermotion, DAZN
|Domingo 15
|20:45
|España – Inglaterra (Metropolitano)
|UEFA Nations League
|La 1 y RTVE Play
El próximo partido en el Alfonso Murube será el AD Ceuta – UD Almería, el lunes 23 de noviembre a las 19:30. Fuentes: LaLiga, Fútbol Total y Fútbol Total, parón de selecciones. Más información en nuestra sección de Deportes.
Estrenos de streaming: Netflix, HBO Max y Disney+
Netflix estrena hoy El crimen de Pazos y Heartland, y HBO Max llega con la miniserie Infamia. El plan de sofá del domingo es El cine según Philomena Cunk en Netflix.
|Fecha
|Título
|Formato
|Plataforma
|Viernes 13
|El crimen de Pazos
|Miniserie
|Netflix
|Viernes 13
|Heartland
|Película
|Netflix
|Viernes 13
|Infamia
|Miniserie
|HBO Max
|Viernes 13
|Silent Night
|Serie
|HBO Max
|Viernes 13
|Maniacs of Truth
|Serie documental
|HBO Max
|Viernes 13
|El final de Oak Street
|Película
|HBO Max
|Domingo 15
|El cine según Philomena Cunk
|Miniserie
|Netflix
|Desde el miércoles 11
|Rivales (nuevos episodios, temporada 2)
|Serie
|Disney+
Más servicios para el fin de semana
- Tiempo: previsión por horas en el tiempo en Ceuta.
- Cine: toda la programación en la cartelera de cine de Ceuta.
- Loterías: resultados de los sorteos del sábado y el domingo en loterías.
- Ferry: salidas y llegadas entre Ceuta y Algeciras en ferry Ceuta.
- Deportes: crónica del Tenerife-Ceuta y más en Deportes.
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