En España se realizan más de 30.000 búsquedas en Google para encontrar un abogado, lo que equivale a 21 por minuto y más de 11 millones al año. Este dato se desprende del estudio «Cómo busca España un abogado 2026», elaborado por RankingAbogados.

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El estudio, que analizó más de 26.000 formas distintas de buscar un abogado, indica que más de una de cada tres búsquedas incluyen una especialidad concreta, siendo el ámbito laboral el más consultado. Mientras que el 63 % de las búsquedas no mencionan ninguna especialidad, las que sí lo hacen indican laboral como la principal, seguida de familia y divorcio, y penal.

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En cuanto al crecimiento, las búsquedas que incluyen la palabra «abogado» han aumentado un 37 % en los últimos cuatro años y un 15 % en el último año. Madrid y Barcelona son las provincias con mayor número de búsquedas por habitante, con Madrid liderando con 53.304 búsquedas al mes.

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El equipo editorial de RankingAbogados explica que «más de 30.000 veces al día alguien escribe en Google que necesita un abogado, y la mayoría no sabe todavía de qué tipo. Buscan cerca de casa y empiezan por lo general».

El análisis se basa en volúmenes mensuales de Google Ads Keyword Planner y tendencias de Google Trends, abarcando desde noviembre de 2025 hasta octubre de 2026. Las búsquedas se limitan a la palabra abogado o equivalentes, excluyendo otros buscadores.