MADRID — La jornada de huelga general de este 11 de noviembre ha dejado momentos de tensión en las calles. Entre ellos destaca el protagonizado por la secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, quien ha sido identificada por agentes de la Policía Nacional mientras participaba en uno de los piquetes informativos convocados con motivo de la protesta.

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Los hechos se han producido cuando los efectivos policiales, en el marco de las labores de control y seguridad habituales para garantizar el transcurso de la jornada, se han dirigido a Belarra para solicitarle la documentación reglamentaria al encontrarse formando parte del piquete.

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Tras ser requerida para su identificación, la dirigente de Podemos ha reaccionado exigiendo a su vez al agente su identificación personal y su número de placa, reclamándoselo explícitamente mientras los agentes procedían al trámite administrativo.

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La protesta se enmarca dentro de una jornada de huelga general que, según los datos de patronales de distintos sectores y compañías como Renfe, está registrando un seguimiento desigual y una incidencia dispar en función de los servicios y territorios, desarrollándose mayoritariamente sin incidentes de gravedad más allá de concentraciones puntuales de piquetes en puntos clave como zonas universitarias y comerciales.