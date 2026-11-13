El índice de precios de consumo (IPC) en España se mantuvo en el 4,9 % en octubre, según ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra representa la tasa más alta desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6 %. La contención de los precios de los combustibles, los alimentos y el vestido y calzado ha sido clave para mantener esta tasa.

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La inflación subyacente, que excluye la evolución de los precios de la energía y los alimentos frescos, se mantuvo en el 3,1 %, siendo la más elevada en dos años y medio, desde marzo de 2024. La tasa subyacente ha permanecido en torno al 2,9 % durante nueve meses consecutivos.

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Impacto de los combustibles y alimentos

El comportamiento de los precios en octubre estuvo influido por la reducción en el precio del transporte, que creció un 10,3 % interanual, dos décimas menos que en septiembre, debido al abaratamiento de los combustibles y lubricantes por las rebajas fiscales aplicadas para mitigar el impacto de la guerra en Irán.

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Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron un 2,4 % interanual, tres décimas menos que en septiembre, debido al menor encarecimiento de las frutas y frutos de cáscara. El paquete de vestido y calzado también mostró una moderación en sus precios, subiendo un 1,8 %, tres décimas menos, por el menor encarecimiento de las prendas al inicio de la temporada otoño-invierno.

Variaciones en productos energéticos y alimentos

El gasóleo experimentó un aumento del 36,2 % interanual, mientras que la gasolina subió un 20,7 %. En octubre, se aplicó un descuento al diésel de 20 céntimos por litro, y desde el 1 de noviembre, este descuento se extendió a la gasolina.

En cuanto a otros productos energéticos, la electricidad subió un 11,1 %, y el gas natural se encareció un 5,3 %. Dentro de los alimentos, las bayas frescas registraron un incremento del 54,2 %, las hortalizas un 20,8 %, y las legumbres un 14,5 %.

Por otro lado, los mayores descensos en octubre se observaron en el transporte de pasajeros por tren, que bajó un 11,1 %, y en los periódicos, que disminuyeron un 5,2 %.

Comparación mensual y productos destacados

En comparación con septiembre, los precios de consumo aumentaron un 0,6 %. Los grupos con mayor repercusión positiva fueron el vestido y calzado, la alimentación y bebidas, y la vivienda, debido al encarecimiento de la electricidad y el gas.

Entre los productos que más subieron de precio en octubre destacan los cítricos, con un aumento del 22,5 %, y el transporte aéreo internacional, que subió un 16,6 %. En contraste, la gasolina y los alojamientos como hoteles y apartamentos registraron las mayores bajadas, con descensos del 6,1 % y 5,8 %, respectivamente.