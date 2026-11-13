Vox llenó el aforo del Palacio de Congresos de Girona, donde se celebró un mitin con la presencia de banderas españolas, pero no catalanas, a excepción de tres senyeras estratégicamente colocadas en el escenario. Durante el evento, los discursos se pronunciaron en castellano, aunque algunos oradores, como Alberto Tarradas e Ignasi Mulleras, utilizaron el catalán.

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Alberto Tarradas, diputado del Parlamento catalán, es conocido por sus polémicas declaraciones sobre el feminismo. Ignasi Mulleras, candidato por Girona, tiene un pasado vinculado a formaciones de extrema derecha y ha sido acusado de conspiraciones que fueron desestimadas por la justicia. La ausencia de Aliança Catalana en las elecciones del 29N ofrece a Vox una oportunidad para captar a sus votantes.

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Gestos de Abascal en Cataluña

En el mitin, Santiago Abascal concluyó con un «¡Visca Catalunya!» seguido de un «¡Viva España!», y ha defendido por primera vez la «identidad catalana» como parte indisoluble de la española. Abascal ha criticado a líderes como Pujol y Rufián, culpándolos de una «invasión migratoria».

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Abascal ha evitado pronunciarse sobre el franquismo, pero ha mencionado la batalla de las Navas de Tolosa como ejemplo de la unión de los españoles. Sin embargo, la estructura organizativa de Vox no reconoce la identidad catalana, ya que se basa en comités provinciales.

Presencia internacional y figuras controvertidas

El mitin contó con la presencia de Louis Aliot, alcalde de Perpiñán, conocido por sus medidas contra el catalán. Jordi de la Fuente, cabeza de lista por Tarragona, también tiene un pasado en formaciones extremistas y está pendiente de juicio por un asalto en 2019.

Durante la campaña, Vox ha evitado atacar al independentismo y la amnistía del procés, centrándose en la «exclusividad nacional» para el acceso al Ingreso Mínimo Vital, restringiéndolo solo a españoles.