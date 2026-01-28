La bolsa española busca nuevos máximos históricos mientras el dólar vive su peor enero en ocho años y el oro rompe barreras por encima de los 5.300 dólares.

Los mercados financieros afrontan este miércoles 28 de enero una de las sesiones más determinantes del primer trimestre. Con el Ibex 35 a las puertas de la cota psicológica de los 18.000 puntos, los inversores mantienen la respiración ante la decisión de tipos de la Reserva Federal (Fed) y una avalancha de resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses.

El selectivo español demuestra una resiliencia inusitada, manteniéndose por encima de los 17.240 puntos. Según los analistas técnicos, mientras no se pierda esta serie alcista, el camino hacia los 18.000 enteros parece despejado, consolidando un 2026 que, por ahora, no muestra signos de agotamiento comprador.

1. El refugio extremo: Oro y Plata en niveles históricos

La jornada amanece con un movimiento sísmico en las materias primas. El miedo al exceso de deuda gubernamental y la debilidad del dólar han desatado lo que los analistas llaman «la locura de los metales»:

• Oro: El contrato de futuros para abril de 2026 ha disparado su valor un 3,43%, situándose en los 5.296,16 dólares, tras rozar los 5.303 dólares en el intradía.

• Plata: Actuando como «oro con esteroides», la plata ha protagonizado un rally explosivo del 8,18%, alcanzando los 114,62 dólares. Citi prevé que el metal podría llegar a los 150 dólares en apenas tres meses.

2. El «batacazo» del dólar y la respuesta de Trump

El billete verde se encamina a cerrar su peor enero desde 2018. El euro ha batido la cota de los 1,20 dólares, niveles no vistos desde 2021. Lejos de mostrarse preocupado, el presidente Donald Trump ha asegurado que el dólar está «de maravilla», afirmando que su devaluación favorece los negocios de EE.UU. Sin embargo, los expertos advierten que esta volatilidad podría ahuyentar la inversión extranjera.

3. Citas clave: La Fed y las «Magníficas»

El foco del día está dividido entre la política monetaria y los balances corporativos:

• Reserva Federal: A las 20:00 (hora española) se conocerá la decisión de tipos, seguida de la comparecencia de Jerome Powell. El mercado descuenta que no habrá movimientos, pero vigila cada palabra sobre el futuro.

• Resultados tecnológicos: Tras el cierre de Wall Street, Tesla, Microsoft y Meta rendirán cuentas ante los inversores, definiendo el rumbo del Nasdaq para el resto de la semana.

4. Europa: ¿Más bajadas de tipos?

Desde el Banco Central Europeo, Martin Kocher ha sugerido que, si el euro continúa fortaleciéndose frente al dólar de forma significativa, el BCE podría verse obligado a realizar un nuevo recorte de tipos para evitar que la inflación caiga por debajo del objetivo.