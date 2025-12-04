El Comité Técnico de Árbitros ha zanjado definitivamente la controversia surgida en el encuentro entre el Ceuta y el Almería, dando validez a la decisión arbitral de señalar penalti en la acción en la que Bonini forcejea con Anuar dentro del área. La pena máxima fue transformada por Rubén Díez, lo que permitió que los tres puntos se quedaran en el Alfonso Murube.

La jugada generó numerosas críticas, especialmente por parte del técnico del Almería, Rubi, quien en rueda de prensa calificó como “lamentable” que se pitara un penalti en esa acción. Sin embargo, con el paso de las semanas, el CTA ha respaldado la actuación del equipo arbitral.

La explicación oficial ha llegado a través del programa semanal de la RFEF, Tiempo de Revisión, donde se analizan las jugadas más polémicas del fútbol español. En dicho espacio, la acción del Ceuta-Almería fue una de las seleccionadas para su estudio.

“El CTA señala que con las imágenes de las que se dispone no hay argumentos para hablar de una decisión desacertada por parte del árbitro. El VAR, al no disponer de pruebas que evidencien un error claro, no interviene ajustándose al protocolo”, explican en el vídeo emitido por la Federación.

De esta manera, el Comité da la razón al asistente número 2, que fue quien alertó al colegiado principal para que señalara la pena máxima. Las reclamaciones posteriores por parte del Almería no han tenido recorrido, ya que desde el propio CTA se considera que la actuación arbitral fue correcta y ajustada al reglamento.

En el programa Tiempo de Revisión se analizaron otras acciones polémicas del fin de semana, siendo en el minuto 4:38 del vídeo cuando aparece la jugada del Ceuta-Almería que tanta controversia generó en su momento.