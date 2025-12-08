Los números ganadores de El Gordo de la Primitiva ya están disponibles. Consulte la combinación principal y el número clave del sorteo.

Resultado del Sorteo de El Gordo de la Primitiva

El sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el domingo 7 de diciembre de 2025, ha dado la siguiente combinación ganadora:

Números Ganadores (Pronósticos): 2, 6, 18, 32 y 42

2, 6, 18, 32 y 42 Número Clave (Reintegro): 3

Información del Sorteo

El Gordo de la Primitiva se celebra cada domingo a las 21:30h. Para conseguir el Premio de Primera Categoría (el bote) es necesario acertar los cinco números de la Combinación Ganadora (elegidos del 1 al 54) más el Número Clave (elegido del 0 al 9).

El acierto del Número Clave da derecho a reintegro, independientemente de si se han obtenido otros premios. Se puede participar con apuestas sencillas o múltiples.