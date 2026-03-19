La Bonoloto ha vuelto a repartir suerte este jueves 19 de marzo de 2026, coincidiendo con una jornada festiva y de sorteos extraordinarios en toda España. Como cada noche, el sorteo gestionado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ofrece la oportunidad de ganar premios importantes con una de las apuestas más económicas del mercado.

Ya conocemos la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro de este jueves. ¡Busca tu boleto y comprueba tus números!

Resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 19 de marzo de 2026

Combinación ganadora: 03 – 06 – 16 – 17 – 48 – 49

03 – 06 – 16 – 17 – 48 – 49 Número complementario: 43

43 Reintegro: 09

¿Cómo comprobar si tienes premio?

La Bonoloto reparte premios en diversas categorías dependiendo de la cantidad de aciertos:

Primera Categoría (6 aciertos): Se lleva el bote acumulado del día.

Se lleva el bote acumulado del día. Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario): Un premio muy cuantioso para quienes se quedan a solo un número de la gloria.

Un premio muy cuantioso para quienes se quedan a solo un número de la gloria. Categorías inferiores: Premios para quienes acierten 5, 4 o 3 números de la combinación principal.

Premios para quienes acierten 5, 4 o 3 números de la combinación principal. Reintegro: Si el último número de tu boleto es el 9, recuperas el importe de tu apuesta.

Información sobre cobros y caducidad

Si la fortuna te ha sonreído hoy, sigue estos pasos para reclamar tu premio:

Premios inferiores a 2.000 euros: Puedes cobrarlos en efectivo en cualquier administración de loterías de la red oficial. Premios de 2.000 euros o más: Deberás acudir a las entidades bancarias autorizadas (BBVA o CaixaBank) para realizar el cobro de forma segura. Fecha de caducidad: Recuerda que tienes un plazo de 90 días naturales (tres meses) para reclamar tu premio. Una vez pasado este tiempo, el décimo pierde toda validez.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial y válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras el escrutinio oficial.