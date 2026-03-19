La Primitiva ha celebrado un nuevo sorteo este jueves 19 de marzo de 2026, una cita especialmente señalada tras el histórico hito del pasado lunes, cuando un único acertante en Salamanca rompió todos los récords al llevarse el bote de 126,5 millones de euros.

Con el bote reiniciado y una enorme expectación en el Salón de Sorteos de Madrid, ya conocemos la combinación ganadora, el número complementario, el reintegro y el código del Joker de esta noche. ¡Revisa tu boleto!

Combinación ganadora de La Primitiva (19 de marzo)

Números: 10 – 17 – 18 – 30 – 34 – 45

10 – 17 – 18 – 30 – 34 – 45 Número complementario: 6

6 Reintegro: 6

6 Joker: 9618596

¿Cómo participar y qué categorías de premios hay?

La Primitiva consiste en elegir seis números de una tabla del 1 al 49. El precio de la apuesta sencilla es de 1 euro.

Categoría Especial: Se obtiene al acertar los seis números de la combinación ganadora más el reintegro (6+R).

Se obtiene al acertar los seis números de la combinación ganadora más el reintegro (6+R). Primera Categoría: Para quienes acierten los seis números de la combinación principal (6).

Para quienes acierten los seis números de la combinación principal (6). Segunda Categoría: Para quienes acierten cinco números más el número complementario (5+C).

Para quienes acierten cinco números más el número complementario (5+C). El Joker: Por un euro adicional, puedes participar en este sorteo paralelo con un código de siete cifras que ofrece un premio de un millón de euros a la serie completa.

Información sobre cobros y caducidad de premios

Si la suerte te ha acompañado en este sorteo del jueves, recuerda los pasos oficiales para gestionar tu premio:

Premios inferiores a 2.000 euros: Puedes cobrarlos en metálico en cualquier administración de la Red Comercial de Loterías a partir de mañana mismo. Premios de 2.000 euros o más: Debes acudir con tu DNI y el boleto original a las entidades bancarias autorizadas por SELAE (BBVA o CaixaBank). Fecha de caducidad: ¡No dejes que se pase el tiempo! Los premios caducan a los 3 meses (90 días naturales), contando desde el día siguiente a la celebración del sorteo.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial y válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras el escrutinio oficial.