Te ofrecemos toda la información sobre la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro del sorteo de la Bonoloto celebrado hoy. ¡Mucha suerte!

A continuación, se detalla el resultado del sorteo de la Bonoloto celebrado hoy, sábado 6 de diciembre de 2025.

Resultado de la Bonoloto

Para optar a los premios, los participantes deben haber acertado 6 números de una tabla que va del 1 al 49.

Categoría Número Combinación Ganadora 1, 6, 8, 14, 18 y 41 Número Complementario 47 Reintegro 3

Cómo se juega a la Bonoloto

La Bonoloto es uno de los juegos de azar más populares en España, creado en 1988 y regulado por Loterías y Apuestas del Estado, destinando el 55% de su recaudación a premios.

Para jugar, se requiere elegir 6 números en una tabla del 1 al 49. Cada apuesta tiene un coste de 0,5 €, siendo necesario realizar al menos dos apuestas para validar el boleto.

Existen dos modalidades principales de juego:

Apuesta Simple: Se pueden jugar de 1 a 8 apuestas por boleto, eligiendo 6 números en cada una.

Apuesta Múltiple: Permite seleccionar hasta un máximo de 11 números, aumentando las posibilidades de ganar, aunque también el coste.

Además, el sorteo ofrece la posibilidad de jugar para un solo sorteo (el sorteo diario) o participar en los seis sorteos de la semana (de lunes a sábado) con la misma combinación, siempre que se valide el boleto antes del primer sorteo en el que se desee participar.