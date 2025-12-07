Te ofrecemos la información sobre los números premiados en los sorteos del Sueldazo y el Super ONCE celebrados hoy. ¡Mucha suerte!

A continuación, se detallan los resultados de los sorteos del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE y del Super Once, celebrados hoy, sábado 6 de diciembre de 2025.

El Sueldazo de la ONCE

El Sueldazo de la ONCE se celebra los sábados y domingos y ofrece como primer premio: 5.000€ al mes durante 20 años y 300.000€ al contado.

Premio Número Serie Primer Premio (Sueldazo) 97242 047

Premios adicionales (2.000€ al mes durante 10 años):

Número Serie 47144 011 90126 045 13977 031 14862 050

Super ONCE

El sorteo del Super Once se celebra todos los días, obteniéndose una combinación ganadora de 20 números.

Resultado Super ONCE 05, 06, 15, 22, 25, 30, 33, 34, 35, 40, 44, 47, 55, 57, 62, 64, 69, 70, 74 y 79