Te ofrecemos la información sobre los números premiados en los sorteos del Sueldazo y el Super ONCE celebrados hoy. ¡Mucha suerte!
A continuación, se detallan los resultados de los sorteos del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE y del Super Once, celebrados hoy, sábado 6 de diciembre de 2025.
El Sueldazo de la ONCE
El Sueldazo de la ONCE se celebra los sábados y domingos y ofrece como primer premio: 5.000€ al mes durante 20 años y 300.000€ al contado.
|Premio
|Número
|Serie
|Primer Premio (Sueldazo)
|97242
|047
Premios adicionales (2.000€ al mes durante 10 años):
|Número
|Serie
|47144
|011
|90126
|045
|13977
|031
|14862
|050
Super ONCE
El sorteo del Super Once se celebra todos los días, obteniéndose una combinación ganadora de 20 números.
|Resultado Super ONCE
|05, 06, 15, 22, 25, 30, 33, 34, 35, 40, 44, 47, 55, 57, 62, 64, 69, 70, 74 y 79
Nota: El periódico no se responsabiliza de los errores o de las omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado.