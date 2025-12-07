Te ofrecemos los números ganadores, el complementario y el reintegro del sorteo de La Primitiva celebrado hoy. ¡Mucha suerte a los participantes!
A continuación, se detalla el resultado del sorteo de La Primitiva celebrado hoy, sábado 6 de diciembre de 2025.
Resultado de La Primitiva
El juego de La Primitiva consiste en elegir 6 números diferentes entre el 1 y el 49. Para optar al premio de mayor cuantía (el BOTE), es necesario acertar los 6 números principales y el reintegro.
|Categoría
|Número
|Combinación Ganadora
|3, 4, 26, 28, 30 y 33
|Número Complementario
|43
|Reintegro
|1
Mecánica del Sorteo
La combinación ganadora está formada por 6 bolas extraídas de un bombo (modalidad 6/49).
- El número complementario se extrae como una bola extra para dar acceso a una categoría de premios superior a quienes hayan acertado cinco de los seis números principales.
- El reintegro se extrae de un bombo aparte, compuesto por números del 0 al 9.
Nota: El periódico no se responsabiliza de los errores o de las omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado.