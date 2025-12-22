Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado el sorteo de El Gordo de la Primitiva este domingo 21 de diciembre de 2025. Al no haber aparecido boletos acertantes de Primera Categoría, el bote acumulado continúa creciendo para la próxima semana.

Esta es la combinación ganadora:

Combinación ganadora

Los números extraídos del bombo esta noche son:

13, 20, 50, 51 y 52

• Número Clave: 6

Escrutinio y premios

En el sorteo de hoy se puso en juego un bote de 12,1 millones de euros. Al no haber ganadores de la máxima categoría (5+1), el importe se incrementará para el sorteo del próximo domingo.

Sin embargo, la suerte ha viajado hasta Ribadavia (Ourense), donde se ha validado un boleto acertante de Segunda Categoría (5+0) en la Administración de Loterías nº 1. El ganador recibirá un premio de 180.529,98 euros.

¿Cómo funciona el sorteo?

Para participar en El Gordo de la Primitiva se deben elegir 5 números entre el 1 y el 54, además de un número clave del 0 al 9. Acertar la combinación completa otorga el premio especial, mientras que el número clave garantiza el reintegro de lo jugado independientemente del resto de aciertos.

Nota: La única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda verificar los boletos en los puntos de venta autorizados.