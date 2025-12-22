Loterías y Apuestas del Estado celebró este domingo 21 de diciembre de 2025 el último sorteo de la Bonoloto de la semana. La combinación ganadora ha dejado importantes premios repartidos por la geografía española, destacando un gran bote acumulado que seguirá creciendo para la jornada de hoy lunes.

A continuación, detallamos los números agraciados:

Combinación ganadora de la Bonoloto

La combinación de seis números que ha resultado premiada en el sorteo de ayer domingo es:

4, 18, 27, 31, 32 y 37

• Número Complementario: 47

• Reintegro: 3

Escrutinio y reparto de premios

En el sorteo de este domingo no se registraron boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), por lo que el bote se acumula para el próximo sorteo. El importe destinado a premios alcanzó los 1,4 millones de euros.

• Segunda Categoría (5 + Complementario): Existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 2 de Palencia, situada en la avenida Manuel Rivera (conocida como «La Mona de Oro»). El afortunado recibirá un premio de 165.999,81 euros.

• Tercera Categoría (5 aciertos): Se han registrado 78 acertantes, cada uno de los cuales percibirá 1.064,10 euros.

¿Cómo jugar a la Bonoloto?

Este juego es uno de los más populares debido a su frecuencia diaria y su bajo coste (0,50 € por apuesta). Para participar es necesario realizar al menos dos apuestas (1 euro). El sistema permite elegir 6 números del 1 al 49. Se puede jugar en modalidad diaria o semanal, participando en todos los sorteos que restan de la semana con la misma combinación.

Nota informativa: Recuerda que la única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado. Hoy, lunes 22 de diciembre, la atención nacional se centra en el Sorteo Extraordinario de Navidad.