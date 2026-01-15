La realidad económica en España, marcada por los últimos datos del indicador europeo AROPE, revela una situación de presión financiera para miles de hogares. Con el coste de vida en ascenso y salarios que no recuperan el mismo ritmo, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha convertido en el recurso esencial para garantizar la estabilidad, especialmente en familias con hijos.

Actualmente, la Seguridad Social permite que las cuantías alcancen, e incluso superen, los 1.500 euros mensuales según la composición del hogar. Un dato relevante es que cualquier persona nacida entre 1960 y 2002 puede realizar la comprobación de su derecho a esta ayuda directamente desde su dispositivo móvil.

Cómo comprobar tu derecho al IMV de forma sencilla

Siguiendo las recomendaciones de expertos en derecho prestacional, como la abogada Ariadna López (@abogada_spain), ya no es necesario acudir presencialmente a una oficina para iniciar el proceso:

• El simulador oficial: Al buscar «Ingreso Mínimo Vital» en Google, se accede al portal de la Seguridad Social donde un simulador analiza los datos del usuario al momento.

• Verificación de identidad: Para avanzar en la solicitud, el sistema solicita datos personales, un correo activo y una fotografía del DNI para asegurar que no existe suplantación de identidad.

• Documentación económica: Es imprescindible adjuntar documentos que acrediten el nivel de ingresos, el patrimonio neto y la situación de la unidad de convivencia.

Requisitos indispensables para acceder a la ayuda

La Administración realiza una comprobación individualizada basada en tres ejes:

1. Residencia legal: Se debe acreditar la residencia en España de forma continuada durante el último año (salvo en casos de violencia de género o trata).

2. Vulnerabilidad económica: El sistema suma todos los ingresos y activos del hogar para confirmar que se encuentran por debajo del umbral de pobreza.

3. Unidad de convivencia: El grupo familiar debe llevar constituido, al menos, seis meses para evitar distorsiones en el cálculo de la ayuda.

El impulso del Complemento de Ayuda para la Infancia

Gran parte de los hogares que logran alcanzar la cifra de los 1.500 euros lo hacen gracias a este complemento adicional. Su objetivo es combatir la pobreza infantil y se suma automáticamente a la cuantía base del IMV sin necesidad de un trámite extra.

Las cuantías añadidas por cada hijo dependen de su edad: los menores de tres años aportan 115 euros mensuales; los niños de entre tres y seis años, 80,50 euros; y para los menores de entre seis y 18 años, la ayuda es de 57,50 euros al mes.

Cuantías de referencia para 2026

Aunque cada resolución es personalizada, la Seguridad Social maneja una escala orientativa. Una persona que viva sola con ingresos mínimos puede recibir cerca de 600 euros. En hogares formados por dos adultos sin hijos, la cifra sube a unos 780 euros.

La cuantía aumenta significativamente con la presencia de menores. Dos adultos con un hijo pueden percibir entre 1.000 y 1.100 euros, mientras que si tienen dos hijos, la cantidad ronda los 1.200 euros. Los casos con mayores ingresos son los hogares monoparentales con dos o más hijos (superando los 1.300 euros) y aquellas unidades de convivencia con varios menores en situación de vulnerabilidad extrema, donde se alcanzan los citados 1.500 euros mensuales.

Finalización del proceso

Tras completar el formulario online y adjuntar la documentación, la Seguridad Social emite una resolución oficial. Es fundamental recordar que los beneficiarios tienen la obligación de informar sobre cualquier cambio en su situación económica para que la ayuda se ajuste siempre a la realidad del hogar.