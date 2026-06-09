CEUTA.– La Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta (plaza número 2) ha condenado este lunes a los dos responsables de la empresa del trabajador que perdió la vida el 4 de diciembre de 2024 tras sufrir una caída desde la cubierta de una nave en el recinto portuario.

Los acusados, identificados como E.C. y E.U. (representante legal de la empresa y jefe de trabajos de la compañía, respectivamente), han aceptado una pena total de un año de prisión. Se les considera autores de un delito contra los derechos de la seguridad y salud de los trabajadores en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave. Sin embargo, ninguno de los dos entrará en la cárcel al carecer de antecedentes penales, haber reconocido los hechos y ser la pena inferior a los dos años. El magistrado ha suspendido la ejecución de la pena durante un periodo de dos años bajo la condición de no volver a delinquir.

Asimismo, ambos encargados han sido inhabilitados de forma especial para la gestión y dirección de empresas de trabajos en altura y verticales por un periodo de un año y medio.

Acuerdo de conformidad y reparación del daño

La resolución se ha alcanzado mediante una sentencia de conformidad dictada de viva voz por el magistrado y declarada en firme, tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas. A la reducción de la condena ha contribuido de forma decisiva el abono previo de una indemnización de 165.148,63 euros, lo que ha permitido aplicar la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Un trágico accidente laboral

Los hechos se remontan a mediodía del miércoles 4 de diciembre de 2024. La víctima, un hombre de unos 50 años, se encontraba trabajando en la cubierta de una nave del Puerto cuando se precipitó al vacío desde una altura superior a los siete metros.

A consecuencia del impacto, el operario sufrió politraumatismos graves y un traumatismo craneoencefálico de extrema gravedad. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Ceuta, falleció pocas horas después en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El suceso reactivó en su momento las protestas sindicales. Desde el sindicato CCOO de Ceuta se emitió entonces un comunicado instando a las empresas a «extremar las medidas de seguridad y revisar los protocolos de prevención de riesgos laborales», recordando la necesidad de «poner todos los medios posibles para proteger a todas las personas para que puedan volver a casa tras su jornada laboral».

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