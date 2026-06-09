Este martes, 9 de junio de 2026, el tiempo en Ceuta viene marcado por una jornada estable según la AEMET: predominan cielos poco nubosos, con una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 19°C. La sensación térmica, en valores máximos y mínimos, acompaña la tendencia (de 26°C a 19°C), de modo que el calor se deja notar sin dispararse en exceso.

El ambiente también estará influido por el viento del oeste (O), con 20 km/h. La probabilidad de precipitación es del 0%, por lo que no se esperan lluvias. Además, la humedad se mueve entre el 50% y el 100%, mientras que el índice UV máximo alcanza el 10, una cifra alta que conviene tener en cuenta durante las horas de mayor sol.

Previsión para los próximos días

De cara a miércoles (10/06/2026), la AEMET señala un descenso de la temperatura diurna con respecto al martes: 24°C de máxima y 19°C de mínima. El cielo se presenta nuboso y el viento sopla del este (E) a 20 km/h. Se mantiene la estabilidad en cuanto a precipitaciones no indicadas para este escenario en los datos facilitados.

El jueves (11/06/2026) continúa la tendencia más templada: 24°C como máxima y 20°C como mínima. Habrá intervalos nubosos con lluvia escasa y el viento del este (E) aumentará hasta 35 km/h, por lo que conviene extremar las precauciones si hay que moverse en zonas más expuestas al aire. Para viernes (12/06/2026), se esperan 24°C y 20°C de mínima, con el dato de cielo no especificado en la previsión proporcionada y el campo de viento sin valor numérico informado.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 27°C

27°C Temperatura mínima: 19°C

19°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O a 20 km/h

O a 20 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: entre 100% (máxima) y 50% (mínima)

entre 100% (máxima) y 50% (mínima) Índice UV máximo: 10

Recomendaciones

Con un UV máximo de 10, lo más prudente es protegerse del sol: crema, gafas y buscar sombra en las horas centrales. Aunque no hay lluvia (0%), el viento del oeste puede hacer que algunas zonas se sientan más frescas, así que conviene llevar una prenda ligera si vas a estar al aire libre durante la tarde.