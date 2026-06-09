La guardia farmacéutica en Ceuta es el servicio que garantiza la atención de medicamentos fuera del horario habitual, en especial para urgencias y necesidades imprevistas. Según la información del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, este martes, 9 de junio de 2026, se establece el listado de farmacias de guardia para las distintas zonas y turnos.

En esta jornada, el registro oficial facilita los datos por áreas (Centro y Campo Exterior) y también contempla el turno nocturno. A continuación, te detallamos la información tal y como consta en la fuente del Colegio, para que puedas planificar tu asistencia con la mayor seguridad posible.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada para este turno.

Si necesitas medicación y vas a acudir en una franja nocturna o fuera de horario, lleva la receta médica o la documentación necesaria para agilizar la atención. En caso de duda sobre disponibilidad o tratamiento, consulta con antelación siempre que sea posible y mantén a mano toda la información relevante para facilitar el trámite.