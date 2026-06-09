CEUTA | El Centro Universitario UNED Ceuta se prepara para liderar el debate sobre la igualdad de oportunidades. La próxima semana arrancará el curso de verano «Sociedades inclusivas, ciudadanía y discapacidad: retos emergentes», una cita clave que reunirá a los mayores expertos del país en accesibilidad, derechos sociales y neurodivergencia.

El seminario se desarrollará en modalidad mixta (presencial y online, tanto en directo como en diferido), abriendo sus puertas de forma libre y gratuita a todo el público, con la opción de obtener reconocimiento académico para quienes formalicen su matrícula.

Un espacio para derribar barreras estructurales

El objetivo central de este curso es analizar a fondo los requisitos necesarios para que todas las personas puedan ejercer una ciudadanía plena en las sociedades democráticas actuales. A lo largo de las jornadas, se examinarán las barreras institucionales, culturales y estructurales que aún afectan a las personas con discapacidad, proponiendo estrategias reales para crear entornos universales y accesibles.

¿A quién va dirigido? El programa está diseñado para estudiantes universitarios, profesionales de los sectores social, educativo y sanitario, así como para entidades del tercer sector, asociaciones de apoyo a la discapacidad y cualquier persona comprometida con la igualdad de oportunidades.

Tres jornadas de debate al más alto nivel

El evento contará con un panel de ponentes de primer nivel procedentes de la UNED, la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

📅 Lunes 15 de junio: Inauguración y derechos fundamentales

La apertura (16:00 h) contará con la presencia de autoridades clave como Ana Lisbona (vicerrectora de la UNED), Isabel Martínez (Fundación ONCE), Carlos Rontomé (director de UNED Ceuta), Nabila Benzina (consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta), María del Carmen Rosino (CERMI Ceuta) y Luis Cayo Pérez (presidente de CERMI estatal).

Tras la inauguración, se abordarán las siguientes conferencias:

Pilar Gomiz (Directora del curso): «Ciudadanía inclusiva: fundamentos y desafíos».

(Directora del curso): «Ciudadanía inclusiva: fundamentos y desafíos». Luis Cayo Pérez : El valor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

: El valor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Isabel Martínez: Políticas públicas para transformar las instituciones.

📅 Martes 16 de junio: Neurodiversidad, talento y apoyo familiar

La jornada matutina (9:30 h) explorará las realidades invisibles y la innovación social:

Pablo Gómez (Fundación INTRAS): «Discapacidades invisibles. El paradigma de la neurodiversidad».

(Fundación INTRAS): «Discapacidades invisibles. El paradigma de la neurodiversidad». Ana Lisbona : «Discapacidad, creatividad e innovación: el valor social de la diferencia».

: «Discapacidad, creatividad e innovación: el valor social de la diferencia». Remedios Zafra (Escritora): «Talento diverso en una sociedad compleja».

Por la tarde (16:00 h), el foco se trasladará al entorno de apoyo:

Mesa Redonda: «Apoyo y discapacidad psicosocial: el papel de las familias y las entidades», moderada por Yolanda Bel y con la participación de expertos de la Asociación Neurodiversidad Ceuta (María del Carmen Heras y Esteban Gómez) y de Salud Mental Ceuta-ACEFEP (Ana Belén Núñez y Basilio García).

«Apoyo y discapacidad psicosocial: el papel de las familias y las entidades», moderada por Yolanda Bel y con la participación de expertos de la Asociación Neurodiversidad Ceuta (María del Carmen Heras y Esteban Gómez) y de Salud Mental Ceuta-ACEFEP (Ana Belén Núñez y Basilio García). La jornada cerrará con una ponencia sobre mujeres y discapacidades invisibles, y la intervención de Paloma Cid (Fundación ONCE) sobre diseño universal y accesibilidad cognitiva.

📅 Miércoles 17 de junio: Educación y retos de futuro

El último día (9:30 h) se centrará en las aulas y el liderazgo:

Ana Belén Andreu (UNED): «Educación inclusiva y nuevas necesidades».

(UNED): «Educación inclusiva y nuevas necesidades». Mesa Redonda: «Talento diverso: experiencias de participación, creación y liderazgo», con Ángel Asins (Fundación ONCE), entre otros.

«Talento diverso: experiencias de participación, creación y liderazgo», con Ángel Asins (Fundación ONCE), entre otros. El cierre del curso correrá a cargo de Pilar Gomiz, quien sintetizará los desafíos identificados para el futuro de la inclusión.

Detalles de la matrícula y ventajas para residentes

El curso cuenta con una carga lectiva de 20 horas y el reconocimiento de 1 crédito ECTS.

Para aquellos que requieran el certificado académico, la inscripción se realiza a través de la web de extensión universitaria de la UNED. El programa incluye descuentos por inscripción anticipada y una tarifa especial de solo 20 euros para los residentes en Ceuta.