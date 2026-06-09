Noor Mohamed Abdelmalik, estudiante de 2º de ESO, ha sido reconocida por su brillante reflexión sobre la novela contemporánea ‘Divergente’ en una edición que ha batido récords de participación.

Ceuta. | La literatura y el talento ceutí vuelven a brillar en el panorama educativo. Noor Mohamed Abdelmalik, alumna de 2º de ESO del IES Abyla, ha sido una de las grandes protagonistas de la XIII edición del certamen ‘Mi libro preferido’, una prestigiosa iniciativa de fomento de la lectura impulsada de forma conjunta por la Fundación José Manuel Lara y la Fundación Cajasol.

La joven estudiante de Ceuta logró destacar en la modalidad textual de la categoría de 1º y 2º de ESO gracias a un sobresaliente trabajo inspirado en la novela juvenil Divergente. Con esta obra, Noor se ha posicionado entre los mejores de un certamen que este año ha alcanzado cifras récord de participación, compitiendo con cerca de 900 relatos presentados por alumnos procedentes de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Como recompensa a su creatividad y comprensión lectora, la alumna caballa ha recibido un ordenador portátil y un libro dedicado por una autora del Grupo Planeta. En su misma categoría de edad, Noor compartió el cuadro de honor con estudiantes de Huelva, Cádiz y Sevilla.

Una edición histórica: cifras y premios

El concurso se consolida como uno de los grandes referentes de la promoción de la lectura en las aulas. En esta edición han participado más de 160 centros escolares en la modalidad escrita y más de 90 en la categoría de pódcast. A lo largo de toda su trayectoria, el certamen acumula ya el paso de más de 11.160 escolares de la región.

El jurado, compuesto por expertos del ámbito educativo y literario, no solo aplaudió el nivel de las redacciones de la categoría general, sino que determinó que los tres ganadores finales absolutos de esta edición fuesen Alberto Pabón Sánchez, Candela Toajas Barbecho y Pedro Pozo Castro. Los tres disfrutarán de una beca de estancia en la Escuela de Escritoras y Escritores 2026, organizada por el Centro Andaluz de las Letras en Mollina (Málaga).

Por otro lado, los ganadores en la sección de pódcast recibieron dispositivos de audio JBL, mientras que los docentes que guiaron a los alumnos premiados fueron galardonados con tarjetas regalo de la Casa del Libro.

El valor de la lectura frente a las pantallas

Durante el acto oficial de entrega de premios, los responsables de las fundaciones organizadoras quisieron poner el foco en la importancia de mantener vivo el hábito lector entre los más jóvenes.

«Alcanzar la participación más alta de la historia de ‘Mi libro preferido’ no es solo un éxito numérico, es la confirmación de que hay miles de jóvenes que encuentran en los libros una forma de entender el mundo», destacó Pablo Morillo Pérez, director general de la Fundación José Manuel Lara, quien valoró positivamente el esfuerzo del alumnado en pleno entorno digital y el papel crucial del profesorado para «encender la chispa».

En esa misma línea se expresó Gloria Ruíz Martín, subdirectora de actividades de la Fundación Cajasol, señalando que la cultura y la educación son «las herramientas más poderosas para transformar la sociedad», reafirmando el compromiso mutuo por impulsar el talento creativo desde la adolescencia.

Con este destacado reconocimiento, Noor Mohamed Abdelmalik no solo celebra un triunfo personal, sino que sitúa el nombre del IES Abyla y de Ceuta en el mapa de la excelencia literaria juvenil de este año.