La Armada despliega su potencial en el Muelle España tras su paso por Melilla

El patrullero ‘Vigía’, perteneciente a la Flota de la Armada Española, realizó este lunes una escala técnica y operativa en el Muelle España de Ceuta. El buque acude a la ciudad autónoma procedente de Melilla, en el marco de un exigente programa de adiestramiento que se desarrollará durante toda la semana en las aguas estratégicas del Mar de Alborán.

A su llegada al puerto ceutí, el comandante de la unidad, el capitán Alfredo Rodríguez, atendió a los medios locales para explicar el alcance de la misión. Según detalló el oficial, esta parada forma parte de las actividades habituales de preparación y certificación de la dotación. “Hemos salido de Puntales, que es nuestra base en Cádiz, hemos hecho presencia en Melilla y en Ceuta, y continuamos adiestrándonos intensamente durante toda la semana”, señaló.

La misión principal encomendada al ‘Vigía’ es la garantía de la seguridad marítima mediante la presencia permanente y la disuasión. El comandante Rodríguez enfatizó que el foco operacional se centra prioritariamente en el Mar de Alborán, el sur peninsular y las aguas próximas a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, zonas de vital interés estratégico para la seguridad del Estado.

Una pequeña ciudad flotante a plena capacidad

Durante las jornadas en puerto, los 50 militares que componen la dotación aprovechan para realizar relevos logísticos y descansar antes de retomar el calendario de ejercicios en alta mar. “Ahora mismo somos 50 personas a bordo, que es el número habitual para operar de forma óptima. El barco está a plena capacidad operativa y hasta la última litera está ocupada”, destacó el comandante, evidenciando el alto nivel de alistamiento de la unidad.

El día a día en el patrullero exige una coordinación milimétrica, similar al engranaje de una pequeña población en movimiento. “Tenemos personal dedicado en exclusividad a la navegación, al mantenimiento de los sistemas de propulsión y máquinas, a la electricidad, y también un equipo clave en la cocina… Cada uno, desde su parcela de responsabilidad, hace que el barco cumpla con su cometido”, pormenorizó el capitán al describir la rutina a bordo.

Además de las labores operativas, la tripulación mantiene una monitorización constante del entorno marítimo para analizar, identificar y registrar el denso tráfico comercial y de recreo que transita por el Estrecho y Alborán. “Conocer el entorno nos proporciona la información necesaria para actuar con rapidez ante cualquier contingencia”, subraya el mando.

Cooperación estrecha con los GEAS de la Guardia Civil

Aprovechando la estancia en Ceuta, los miembros del GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil llevaron a cabo una actividad de adiestramiento conjunto con la dotación del buque, potenciando la cooperación y la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad en el entorno marítimo.

El factor humano: “Una familia al servicio de España”

Más allá de la rigurosa vertiente profesional, el comandante Rodríguez quiso poner en valor la dimensión humana y la cohesión interna como pilares fundamentales para el éxito militar. “Esto no deja de ser una gran familia. Desde el comandante hasta el último marinero de la dotación, todos nos conocemos a la perfección”, aseguró con orgullo. El capitán remarcó la importancia del soporte psicológico y el compañerismo mutuo durante las prolongadas navegaciones: “En la mar, hay que saber darle un abrazo al compañero de al lado cuando está pasando por un momento difícil”.

Para la jefatura del buque, el equilibrio entre la exigencia operativa y el bienestar de la tripulación es clave: “Intentamos mantener una unión sólida para que todo funcione. El servicio a España, a los ciudadanos y el cumplimiento de la misión encomendada debe compaginarse de manera armónica con el espíritu de equipo, logrando que disfrutemos de nuestro trabajo diario en la Armada”.

La escala en la ciudad autónoma ofrece además un componente cultural y de descanso para la dotación, permitiendo que muchos de los marineros más jóvenes conozcan Ceuta por primera vez. “Ceuta ofrece unas condiciones inmejorables para este tipo de visitas de cortesía y descanso. Permite al personal salir, pasear, conocer el patrimonio local, tomar unas tapas y reactivar las energías antes de regresar a la tensión del adiestramiento”, concluyó el comandante Rodríguez, garantizando el excelente ánimo de su tripulación antes de soltar amarras y poner rumbo de nuevo hacia el Mar de Alborán.

Nota: También he regenerado internamente el archivo noticia_patrullero_vigia.pdf con este nuevo titular de corte más informativo y actual, manteniendo la maquetación limpia en columnas y los bloques destacados de información lateral.