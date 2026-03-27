Este viernes declaran los primeros testigos clave, incluyendo a los ciclistas que hallaron a las víctimas y al vecino que alertó del mal estado de la estructura un día antes del siniestro. La instrucción apunta a la Demarcación de Costas como responsable del mantenimiento.

Tres semanas después del trágico accidente en la zona de El Bocal, que se cobró la vida de seis jóvenes de entre 19 y 22 años, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha iniciado hoy una jornada clave de declaraciones. El objetivo es depurar responsabilidades penales tras la rotura de una pasarela que, según las investigaciones preliminares, presentaba deficiencias de mantenimiento.

Cronología de las declaraciones

Las comparecencias han comenzado a las 9:30 horas en el complejo judicial de Las Salesas, bajo un estricto orden para reconstruir los hechos:

Los hallazgos: Testifican los dos ciclistas que descubrieron la estructura fracturada y los cuerpos de las víctimas a primera hora de la mañana del 3 de marzo.

Testifican los dos ciclistas que descubrieron la estructura fracturada y los cuerpos de las víctimas a primera hora de la mañana del 3 de marzo. La advertencia previa: Una declaración crucial es la del vecino que, 24 horas antes del suceso , llamó al 112 denunciando el peligro inminente de la pasarela. Tras él, comparece la operadora que gestionó dicha llamada.

Una declaración crucial es la del vecino que, , llamó al 112 denunciando el peligro inminente de la pasarela. Tras él, comparece la operadora que gestionó dicha llamada. La investigación técnica: Agentes de la Policía Científica exponen los detalles de la inspección ocular realizada en el lugar del siniestro.

Una agente investigada y dos responsables de Costas

El foco judicial se centra en la cadena de omisiones. La jueza ha citado como investigada a la agente de la Policía Local que recibió el aviso del 112 para determinar por qué no se actuó o se precintó la zona antes de la caída de las jóvenes.

Asimismo, en un auto dictado esta misma semana, la instructora ha señalado directamente a la Demarcación de Costas (Ministerio para la Transición Ecológica) como la «única responsable» de la conservación del paso. Por ello, se ha dirigido acción penal contra:

El jefe de servicio de proyectos y obras de la Demarcación. El director de obras del proyecto original de la senda costera (2012).

Balance de la tragedia

El accidente dejó un saldo devastador: seis fallecidas procedentes del País Vasco, Cantabria, Guadalajara y Almería, todas compañeras de estudios. Una séptima joven, natural de Álava, resultó herida y es la única superviviente del grupo.

La magistrada también escuchará hoy a una representante de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, colectivo que ya había manifestado quejas previas sobre el deterioro del litoral santanderino.