L.E.D.A., conocido como ‘Willo’, ha reconocido los hechos ante la Audiencia Provincial de Ceuta. El tribunal le impone penas de cárcel, libertad vigilada e indemnizaciones de 20.000 euros por abusar de dos adolescentes de 14 y 15 años.

Ceuta | 26 de marzo de 2026

La Sección VI de la Audiencia Provincial ha dictado hoy sentencia de conformidad contra el varón apodado ‘Willo’, implicado en la trama de explotación sexual infantil denominada ‘Operación Varsovia’. Tras el reconocimiento de los cargos por parte del acusado, las partes han alcanzado un acuerdo que evita la celebración del juicio completo, reduciendo la pena inicial solicitada por la Fiscalía.

Los hechos: Pagos a cambio de relaciones sexuales

Los delitos confesados por el reo, que se encuentra en prisión preventiva desde principios de 2025, ocurrieron en el verano de 2023 en su propio domicilio. Según el escrito de calificación:

Víctima masculina: Un menor nacido en 2008 (14 años al momento de los hechos). El acusado pagó al joven para mantener relaciones sexuales, alegando que el menor le había dicho ser mayor de 16 años, aunque era consciente de su minoría de edad legal.

Un menor nacido en 2008 (14 años al momento de los hechos). El acusado pagó al joven para mantener relaciones sexuales, alegando que el menor le había dicho ser mayor de 16 años, aunque era consciente de su minoría de edad legal. Víctima femenina: Una menor nacida en 2007 (15 años al momento de los hechos). Bajo el mismo modus operandi, el condenado pagó por actos sexuales en el mismo periodo temporal.

Detalles de la condena

La sentencia, dictada in voce y ya firme, establece las siguientes medidas punitivas y de protección:

Pena de cárcel: Un año de prisión por cada uno de los dos delitos de prostitución de menores (2 años en total). Responsabilidad civil: El condenado deberá abonar 10.000 euros a cada una de las víctimas por daños morales. Medidas de alejamiento: Prohibición de comunicación y aproximación a menos de 100 metros de los menores durante 4 años. Inhabilitaciones: 6 años de prohibición para trabajar con menores y 4 años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad. Libertad vigilada: Una vez salga de prisión, será sometido a un año de control judicial.

Ramificaciones de la ‘Operación Varsovia’

Este caso es solo una de las piezas separadas de una investigación mucho más amplia iniciada por la Policía Nacional en el verano de 2023. La trama presenta las siguientes claves:

Víctimas comunes: Las dos víctimas de este caso también aparecen como afectados en otros procedimientos judiciales de la misma red.

Las dos víctimas de este caso también aparecen como afectados en otros procedimientos judiciales de la misma red. Próximos juicios: La macrocausa continúa abierta. El próximo mes de mayo está prevista la comparecencia ante el tribunal de un militar implicado en otra de las ramificaciones de la trama.