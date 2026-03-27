La DGT activa a las 15:00 horas de este Viernes de Dolores un dispositivo histórico. La principal novedad de esta Semana Santa 2026 es la obligatoriedad de la baliza conectada V-16 para señalizar incidencias.

España se prepara para el movimiento de vehículos más masivo del calendario. Bajo la vigilancia de la Dirección General de Tráfico (DGT), arranca hoy un operativo especial para gestionar los 17 millones de viajes previstos hasta el próximo lunes 6 de abril. El objetivo prioritario: reducir la siniestralidad de un periodo que el año pasado se cobró 27 vidas en las carreteras.

Un operativo en dos fases

Tráfico ha diseñado una estrategia dividida en dos etapas críticas para canalizar el flujo de vehículos:

Primera fase (del 27 al 29 de marzo): Comienza hoy a las 15:00h y se extenderá hasta la medianoche del domingo. Se esperan 4,3 millones de desplazamientos en este primer fin de semana de salida. Segunda fase (del 1 al 6 de abril): Es la etapa más intensa, que incluye los días festivos nacionales y se prolongará hasta el lunes de Pascua, festivo en siete comunidades autónomas (Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, entre otras).

Tecnología y seguridad: La era de la baliza V-16

Esta es la primera Semana Santa en la que es estrictamente obligatorio el uso de la baliza V-16 conectada para señalizar cualquier parada de emergencia. Este dispositivo sustituye definitivamente a los triángulos, permitiendo geolocalizar el vehículo en la plataforma DGT 3.0. Según datos de Tráfico, ya se registran una media de 2.700 incidencias diarias a través de este sistema.

Además, el teléfono de información 011 ha sido reforzado este año con Inteligencia Artificial para ofrecer partes de estado de las carreteras en tiempo real de forma más eficiente.

Vigilancia extrema por tierra y aire

Para garantizar el cumplimiento de las normas, la DGT ha desplegado el máximo de sus capacidades:

Agentes de la Guardia Civil y personal de los ocho centros de gestión en alerta total.

y personal de los ocho centros de gestión en alerta total. Radares fijos y móviles distribuidos en puntos estratégicos.

distribuidos en puntos estratégicos. Cámaras de alta definición para vigilar el uso del cinturón y las distracciones con el teléfono móvil.

para vigilar el uso del cinturón y las distracciones con el teléfono móvil. Medios aéreos (helicópteros y drones) que supervisarán las maniobras peligrosas durante todos los días del operativo.