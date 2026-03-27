Tras el reinicio del diálogo entre el Ministerio de Mónica García y los sindicatos, las autonomías exigen soluciones urgentes ante un impacto que solo en Madrid ya se cifra en 10 millones de euros y miles de cirugías canceladas.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reúne este viernes con un tema central que acapara todas las miradas: la huelga de médicos que mantiene en vilo a la sanidad pública. El encuentro se produce apenas 24 horas después de que el Ministerio de Sanidad y los seis sindicatos convocantes retomaran las negociaciones en un clima de «diálogo», aunque las posturas siguen alejadas en puntos críticos.

El impacto de la huelga: Cifras alarmantes

La presión de las comunidades autónomas, lideradas por Madrid y el País Vasco, ha sido determinante para incluir este conflicto en el orden del día. El impacto asistencial de los paros —programados una semana al mes hasta junio— está siendo severo:

En la Comunidad de Madrid: Se estima un coste de 10 millones de euros , con la cancelación de 135.000 consultas, 6.500 cirugías y más de 13.000 pruebas diagnósticas .

Se estima un coste de , con la cancelación de . Reivindicación central: Los profesionales exigen un Estatuto Médico propio que regule sus particularidades de forma independiente al resto del personal sanitario, una medida que Madrid ya ha apoyado públicamente.

Choque de estrategias: ¿Mediación o negociación directa?

Mientras el Ministerio prefiere encauzar las protestas a través del Foro de la Profesión Médica (con el que se reunirá el próximo lunes), comunidades como el País Vasco lamentan que Sanidad haya rechazado una «mediación independiente» propuesta por Canarias y Castilla-La Mancha a través de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).

Desde el departamento de Mónica García se insiste en que muchas de las reclamaciones de los médicos trascienden sus competencias directas y deben abordarse en otras legislaciones o dentro de la gestión de cada comunidad.

Otros puntos clave del Consejo

Más allá de la huelga, el Consejo abordará hoy asuntos vitales para el sistema:

Enfermedad Renal Crónica: Se debatirá un plan para mejorar la detección precoz mediante dos pruebas de bajo coste para pacientes de riesgo.

Se debatirá un plan para mejorar la detección precoz mediante dos pruebas de bajo coste para pacientes de riesgo. Nuevas Leyes: Se informará sobre el estado de la Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS y la Ley de Organizaciones de Pacientes.

Se informará sobre el estado de la del SNS y la Ley de Organizaciones de Pacientes. Estatutos Médicos: Se revisará el Real Decreto para los nuevos estatutos de la Organización Médica Colegial.