El Castellón – Eibar se juega el viernes 6 de noviembre a las 20:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Castellón – Eibar

Castellón – Eibar Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 13

LaLiga Hypermotion, jornada 13 Fecha: viernes 6 de noviembre

viernes 6 de noviembre Hora: 20:30 (hora peninsular)

20:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Municipal de Castalia

El Estadio Municipal de Castalia acogerá el enfrentamiento entre el Castellón y el Eibar, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. El Castellón llega como líder de la clasificación, ocupando la 1ª posición con 27 puntos tras 12 partidos, habiendo anotado 23 goles y recibido solo 5. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, el Eibar se sitúa en la 3ª posición con 23 puntos, con un balance de 21 goles a favor y 14 en contra, y en sus últimos cinco partidos ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Castellón: 1º con 27 puntos en 12 partidos (23 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-V-V-D-E)

Eibar: 3º con 23 puntos en 12 partidos (21 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-D-E-D-V)

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